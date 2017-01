Buchungen bleiben stabil

19.01.2017, 08:00 Uhr

Trotz des ausbleibenden Neuschnees verzeichnen die Hotels keinen gravierenden Buchungsrückgang.

Vergleichbar mit Vorjahr

NASSFELD (aju). Der wenige Schnee tut den Winterbuchungen in den Hotels am Nassfeld keinen Abbruch. Obwohl einige mit kleinen Rückgängen zu kämpfen haben.Im Falkensteiner Hotel Sonnenalpe sind vor allem die Ferienzeiten gut gebucht. "Wir verzeichnen keinen Rückgang. Die Buchungen sind vergleichbar mit den letzten Jahren", sagt Bettina Weber, Marketingmanagerin des Hotels. Natürlich werden tendenziell die Buchungen immer kurzfristiger. Die guten Pistenverhältnisse jedoch sind ein Grund für die anhaltenden Besucherzahlen. "Im Allgemeinen ist es so, dass vor allem am Anfang der Saison die Buchungen steigen, wenn Naturschnee liegt. Hat die Saison aber erst einmal begonnen und sind die Pistenverhältnisse gut, macht dies keinen großen Unterschied mehr", sagt Weber. Alles in allem zeigt man sich hier also zuversichtlich.

Jännerloch

Buchungen fehlen

"Buchungsrückgang nicht spektakulär"

Auch im Almhotel Kärnten ist man mit den Buchungen zufrieden. "Obwohl wir in der letzten Jännerwoche ein kleines Buchungsloch haben, sind wir zufrieden. Zudem genießen die Gäste ihren Aufenthalt und sind mit den Pisten sehr zufrieden", sagt Christine Kurtaj. Derzeit halten sich eher Pensionisten in ihrem Hotel auf. Zu den Ferienzeiten und über Weihnachten sind es hingegen vorwiegend Familien mit Kindern. "Natürlich wäre mehr Schnee gut, da die Atmosphäre einfach viel ausmacht und es erst dann wirklich winterlich erscheint'", sagt Kurtaj.Das Alpenhotel Plattner jedoch verzeichnet aufgrund des fehlenden Schnees merkliche Buchungsrückgänge. "Es fehlt der Naturschnee. Dadurch fehlen uns auch die kurzfristigen Buchungen. Derzeit befinden wir uns deshalb am Buchungsstand von November", sagt Hans Plattner. Die Buchungen sind bei ihm also seit November stagnierend. Derzeit ist das Hotel deshalb nicht ausgelastet. "Ende Jänner hingegen sind wir nahezu ausgelastet und auch jetzt kann man aber nicht von beunruhigenden Zahlen oder einem Rekordtief sprechen", sagt Plattner.Im Alpenhotel Marcius & Co. verzeichnet man hingegen einen Rückgang der Buchungen. "Wir merken, dass weniger Gäste bei uns sind, trotzdem aber ist der Rückgang nicht spektakulär", sagt Vlatka Marcius. Vor allem kurzfristige Buchungen können diese Situation aber noch ändern. "Familien buchen meist früher. Aber da das Wintersportangebot derzeit gut ist, werden die kurzfristigen Buchungen noch zunehmen", sagt Marcius. Ein Grund für das Ausbleiben der Gäste ist aber auch hier die Optik. "Schnee wäre gut, damit es auch nach Winterlandschaft aussieht", sagt Marcius.