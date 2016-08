Chrom und Motoren beim Unterwirt in Kaning

31.08.2016, 17:21 Uhr

8. Internationales Motorradtreffen war voller Erfolg.

Ausfahrt und Musik

KANING. Bereits zum achten Mal war das idyllische Bergdorf Kaning Schauplatz und Treffpunkt für viele Biker aus nah und fern. Zahlreiche Motorräder belagerten für einen Tag den Dorfplatz, der vor lauter Chrom und Glanz nur so funkelte.Bei strahlenden Sonnenschein genossen die „Easy Rider“ eine Ausfahrt und anschließend bei Musik und guter Laune eine schöne Zeit in den Nockbergen. "Dieses Treffen ist wohl eines der beliebtesten in unsern Bundesland, hörte man von vielen Besuchern sagen, die 2017 wieder Ihre Bikes in Kaningertal lenken", so Artur Mitterberger zur WOCHE.Hier gibt es noch ein Video von der Ausfahrt.