Damals & heute: Der Spittaler Hauptplatz

02.02.2017, 08:00 Uhr

Früher Mittelpunkt des Geschehens, ist er heute leider Kulisse von leeren Geschäften.

Häuser aus dem 16. Jahrhundert

SPITTAL (ven). In unserer Serie "Damals & heute" beschäftigen wir uns in Zusammenarbeit mit dem Spittaler Stadtarchiv mit der Geschichte der Region. Diesmal haben wir uns den Spittaler Hauptplatz und seine Geschichte angesehen.Im Jahr 1191 wurde das von den Ortenburgern Hermann I. und Otto II. gestiftete Hospital sowie eine Kapelle erstmals urkundlich erwähnt, 1242 wird der Markt Spittal selbst erstmals genannt. Den Ortskern bildet eine wahrscheinlich im 13. Jahrhundert planmäßig errichtete Straßensiedlung, die sich entlang der von Ost nach West verlaufenden alten Handelsverbindung Villach – Lienz erstreckt. Dieser weist eine Länge von rund 158 Meter und eine Breite von 13,5 bis 20 Metern auf. Den Platz säumen vorwiegend dreigeschossige Bürgerhäuser aus dem 16. Jahrhundert, die im Laufe der Zeit, auch bedingt durch das Geschäftsleben, mehr oder weniger umgebaut, erweitert oder erneuert wurden.

Neugestaltung nötig

Rückgang des regen Treibens

In den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts war eine starke Zunahme des Verkehrsaufkommens in der Stadt zu verzeichnen, die eine schrittweise Neugestaltung der Osteinfahrt der Stadt notwendig machte. Im Jahr 1950 wurde das das Stadttor, das den Hauptplatz im Osten begrenzt, erweitert. In den Jahren bis 1954 wurde die alte, 1905 errichtete, Lieserbrücke durch eine Neukonstruktion ersetzt. Gleichzeitig wurde die kurvige und steile Zufahrt zum Hauptplatz über die Bogengasse durch eine neue Linienführung entschärft. Für die dadurch neu entstandene „Brückenstraße“ mussten mehrere Altbauten im Bereich der Lederergasse sowie östlich des Stadttores abgetragen werden.Heute ist der Hauptplatz leider traurige Kulisse für zahlreiche leerstehende Geschäftsflächen. Über eine Untertunnelung und Fußgängerzone zur Verkehrsberuhigung wird in der Politik heftig diskutiert.