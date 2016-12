Das bewegte unsere Online-Community 2016

30.12.2016, 09:00 Uhr

Flüchtlinge protestieren

BEZIRK SPITTAL (ven). Die WOCHE ließ auch das redaktionelle Jahr Revue passieren und schaute sich an, welche Artikel online von der Community am meisten gelesen wurden.In Irschen gab es im April große Aufregung. Regionaut Sandro Stefaner postete ein Foto auf www.meinbezirk.at, auf dem Flüchtlinge auf der B100 in Irschen nahe ihrer Unterkunft - dem Irschner Hof - sitzend protestieren. Sie möchten andere Bedingungen in ihrer Versorgung erreichen. Nachzulesen unter Webcode

Feuerwehr im Dauer-Einsatz

Unfall mit Fahrerflucht

Die Einsatzkräfte wurden im Juli zu gleich zwei Großbränden gerufen. Bei starkem Regen geriet ein slowenischer Sattelzug auf der A10 Tauernautobahn in Brand. Nur kurze Zeit später brannte ein Wirtschaftsgebäude in Spittal bis auf die Grundmauern nieder. Nachzulesen ist die Story unter dem WebcodeIm Februar wurde ein 16-jähriger Schüler im Stadtgebiet von Spittal von einem PKW erfasst, der Lenker beging Fahrerflucht. Das interessierte unsere Leser sehr, es war der dritthäufigst gelesene Beitrag. Webcode