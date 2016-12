Die Angst von Tieren zu Silvester

29.12.2016, 12:00 Uhr

Wie man mit seinen Vierbeinern zur Silvesterzeit am besten umgehen sollte.

Feineres Gehör

Spittal (ega). Lautes Knallen, unbekannte Geräusche und Lichteffekte – das bedeutet Stress für unsere Haustiere. Bereits vor Silvester gibt es hier und da schon vereinzelte Kracher, doch besonders in der Silvesternacht wird es oft sehr laut. Heidi Stranig von der Hundeschule Spittal gibt Tipps, wie wir zu dieser Zeit mit unseren Vierbeinern am besten umgehen sollten.„Hunde hören ungefähr viermal so gut wie Menschen, Katzen haben ein noch feineres Gehör“, erklärt Stranig. Somit ist der Lärm ohrenbetäubend laut für unsere Vierbeiner. Die Hundetrainerin kennt Tiere, welche zur Silvesterzeit ihre Nahrung verweigern, zittern, krank werden und jaulen oder bellen.

Tierhalter als Vorbild

Verhalten zu Silvester

Pflanzliche Beruhigung

Als Tierhalter sollte man sich normal und ruhig verhalten. „Ist ein Hund gut sozialisiert, richtet er sich in brenzligen Situationen nach dem Verhalten seines Herrchens oder Frauchens“ so Stranig. Auch sollte das Tier nicht getröstet werden. Das führe eher dazu, dass es noch mehr Angst bekomme.Wenn sich das Tier zu Silvester im Haus verkriecht, sollte man es dort lassen. Am besten ist es, ein ruhiges Plätzchen im Haus gemütlich herzurichten. Es kann auch förderlich sein, zur Beruhigung das Radio einzuschalten. An den Tagen vor Silvester ist es am besten, mit dem Hund nur angeleint Gassi zu gehen, denn es kracht auch da schon hin und wieder. Am Silvestertag sollte man den Vierbeiner rechtzeitig vor dem großen Feuerwerk ausführen. Die Katzen am Silvesterabend unbedingt einsperren. Die Angst könnte dazu führen, dass sie die Flucht ergreifen.Es gibt auch pflanzliche Beruhigungsmittel, welche man dem Tier verabreichen kann. „Ob dies angebracht ist, sollte der Tierarzt entscheiden. Bachblütentropfen oder Baldrian sollten Sie nicht ohne weiteres verabreichen“ rät die Hundetrainerin. Besser ist es, den Silvesterabend mit seinem Vierbeiner gemeinsam zu verbringen. „Denn Tierfreunde lassen ihren Vierbeiner nicht allein in der Wohnung, sondern bleiben an Silvester in der Nähe ihres Tieres“ so Stranig.Tiere sind weitaus lärmempfindlicher als wir Menschen. Der Krach zu Silvester kann somit die Tiere in Angst und Panik versetzen. Tierbesitzer sollten aus Rücksicht auf ihre vier Pfoten lieber auf die Silvesterböller verzichten. Doch auch die ungewohnten Lichteffekte machen den Haustieren oft Angst.