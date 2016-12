Ein besonderer Silvesterdrink

30.12.2016, 12:00 Uhr

Ein Rezept zum Ausprobieren um gut ins neue Jahr zu starten

Spittal (ega). Jedes Jahr stellen wir uns aufs Neue die Frage – welches Silvestergetränk bieten wir unseren Gästen an? Von einer leckeren Silvesterbowle über Cocktails und Punsch, die Auswahl ist vielfältig. Auch im Internet tummeln sich zahlreiche Rezepte, da verliert man schnell den Überblick. So könnt ihr zu Hause schnell und einfach einen Silvestercocktail zubereiten. Gastronom Christopher Scheiber vom Weissen Rössl in Spittal stellt einen Cocktail vor.

Der Silvestercocktail

Die Zubereitung

Silvester im Weissen Rössl

Der Name des Drinks „Belle de Nuit“ ist französisch, bedeutet „die Schöne der Nacht“ und wird am Silvesterabend sehr gerne getrunken. Dazu benötigt man ein paar Zutaten wie Ciroc Wodka, Blaubeerlikör, Sekt und Trauben. Dieser Cocktail hat 16,3% Volumprozent und ist in nur fünf Minuten fertig.Zuerst den Vodka und Likör in ein Gefäß geben, diesen mit Champagner oder trockenem Sekt aufgießen. Der Gastronom rät, dass der Champagner oder der Sekt gut gekühlt ist. Abschließend vorsichtig die Trauben dazu geben und ein kleines Löffelchen für die Früchte. Am besten sollte man Rotweingläser zum Trinken und Löffeln der Früchte verwenden, ansonsten Cocktailgläser.Am Silvesterabend gibt es im Weissen Rössl Steak-Variationen mit Salatbuffet zum Genießen. Um Mitternacht findet dann das traditionelle „Saukopf-Essen“ statt. Doch was passiert eigentlich mit dem Essensresten nach Weihnachten, den Feiertagen und Silvester? „Wir haben keine Essensreste, bei uns bleibt da nichts übrig“, schmunzelt Scheiber.Für das Getränk braucht man 2cl Ciroc Vodka, das ist russischer Traubenvodka. Außerdem benötigt man 2cl Blaubeerlikör und 10cl Champagner oder trockenen Sekt. Garniert wird der Drink mit blauen Trauben. Wenn man möchte, kann man den Cocktail außerdem noch mit einer Zitronenscheibe dekorieren.