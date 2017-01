FULL HOUSE an der HLW Spittal

25.01.2017, 17:41 Uhr

Top Bildung zieht Massen an die HLW!

OPEN.MIND – OPEN.DOORS – ganz nach ihrem Motto öffnete die HLW Spittal am 19. Januar im Rahmen der Open Night ihre Türen. Mehr als 400 interessierte Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern informierten sich über das unglaublich vielfältige Angebot derberufsbildende höheren Schule Oberkärntens.

A propos Gewinnspiel:

Ihre Offenheit für Neues und für ständige Weiterentwicklung stellt die HLW mit ihrer erst kürzlich installierten Medienklasse unter Beweis. Eine weitere Neuerung ist das Kreativ- und Medienlabor, wo die Jugendlichen erstklassig auf den Umgang mit den neuen Medien vorbereitet werden und somit fit für eine topklassige berufliche Zukunft werden. Ein Besuchermagnet waren – wie jedes Jahr – der Gastronomiebereich, die Wirtschaftswerkstatt, die Cocktailbar im diesmal größten „Wohnzimmer Spittals“ der Lounge in der Schulaula, das internationale Flair der Auslandspraktika (ERASMUS+) sowie die Programmpunkte aus dem kreativen und sportlichen Bereich.Der Höhepunkt für viele Anwesende waren die Präsentation der Möglichkeiten für Vertiefungen in der Ausbildung „MEDIA“ und „AKTIV“ sowie das Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 500,- Euro. Als Hauptgewinn wurde ein Mopedführerschein der Fahrschule Brunner verlost.Neben zahlreichen Vertretern aus der Oberkärntner Wirtschaft und dem Medienbereich konnte Direktor Adi Lackner auch den Spittaler Bürgermeister Gerhard Pirih begrüßen.Jene Preisgewinner, die ihren Gewinn bei der Abendverlosung noch nicht abgeholt haben, sind herzlich zur persönlichen Preisübergabe am Freitag, 27. Jänner 2017 um 14 Uhr in der HLW-Spittal eingeladen.Anmeldung für die HLW Spittal - die Schule mit dem "positiven Unterschied" ist bereits am Freitag 10.2.2017 möglich.#hlwspAdolf Lackner, Schulleiter