Gemeinden starten Photovoltaik Initiative

12.02.2017, 11:35 Uhr

In den Gemeinden Rosegg, Schiefling und Velden setzt man auf erneuerbare Energien.

Ehrgeizige Ziele

VELDEN. Kürzlich fand im Festsaal des Gemeindeamts Velden am Wörthersee die Auftaktveranstaltung zum Gemeinschaftsprojekt "PV3 - Photovoltaik hoch 3" statt.Mit diesem Motto versuchen die energieeffizienten Gemeinden Rosegg, Schiefling und Velden mit verschiedenen Komplettangeboten möglichst viele Hausbesitzer zum Bau einer eigenen Photovoltaikanlage zu motivieren. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk zeigte sich zuversichtlich, dass aufgrund des großen Interesses das ehrgeizige Projektziel, 100 Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten, zu erreichen sein würde. Im vollbesetzten Festsaal informierten Projektleiter Jan Lüke, Gemeindevertreter, Errichter und Netzbetreiber vor über 150 interessierten Bürgern über die Vorteile von Photovoltaik-Anlagen fürs Eigenheim. "PV3 - Photovoltaik hoch 3“ sorgt für rasche Abwicklung von privaten Photovoltaik-Projekten in den Gemeinden Velden, Schiefling und Rosegg. Zusätzlich werden den Bürgern kostenlose Energieberatungen angeboten. "Dieses Projekt ist ein erster gemeinsamer Schritt zur Motivation der Bevölkerung, auch in diese Richtung zu gehen", sagt Bürgermeister Ferdinand Vouk. Ziel ist es, in den drei Gemeinden 2017 mindestens 100 Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Interessierte können sich bei ihrem Gemeindeamt für eine persönliche Beratung anmelden.

E5 Gemeinden

Die drei Wörtherseegemeinden haben sich in den letzten Jahren gemeinsame Ziele gesetzt, um das Klima zu verbessern und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Die Gemeinden sind deshalb auch in den Energieprogrammen, wie dem e5 Programm für energieeffiziente Gemeinden und innerhalb der Klima- und Energiemodellregion Carnica stark engagiert. Die nächsten Informationsveranstaltungen im Rahmen von "PV3 - Photovoltaik hoch 3“ finden am 21. Februar um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Bauhofs Schiefling und am 8. März um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamts Rosegg statt.