Gerüchte entschäft: Cineplexx bleibt im Stadtparkcenter

23.11.2016, 08:18 Uhr

WOCHE fragte bei Geschäftsführung nach.

Cineplexx bleibt

SPITTAL (ven). Dass in Spittal viel geredet wird, ist bekanntlich nichts neues. Die aktuellsten Gerüchte betrafen allerdings das Cineplexx in Spittal. Viele Spittaler glaubten zu wissen, dass es aus dem Stadtparkcenter ausziehen würde.Die WOCHE ging diesen Gerüchten nach und kann entschärfen: Das Cineplexx bleibt an Ort und Stelle und bietet den Oberkärntnern weiterhin gewohntes Kinovergnügen. "Von Seiten der Cineplexx Kinobetriebe GmbH besteht entgegen diesem Gerücht weder Absicht noch irgendeine Überlegung, den Betrieb dieses Kinos in Spittal einzustellen oder dessen Sitz zu verlegen. Da zwischen der Cineplexx Kinobetriebe GmbH und der Eigentümerin des Stadtpark Centers Spittals ein aufrechter und langfristig angelegter Mietvertrag besteht, gehen wir davon aus, dass auch die Eigentümerin tatsächlich keine diesbezüglichen Überlegungen anstellt", heißt es aus der Presseabteilung.

Rechtliche Schritte

Dort könne man die kursierenden Gerüchte auch nicht nachvollziehen. "Wir wissen nicht, welcher Akteur Interesse daran hätte, solche Gerüchte zu verbreiten und wir behalten uns rechtliche Schritte gegen Verbreitung solcher Falschinformationen vor", heißt es weiter.