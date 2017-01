Gratis Christbaum-Entsorgung in Seeboden

04.01.2017, 16:50 Uhr

Aus Sammlung für guten Zweck entwickelte sich Tradition.

Geld für Tsunami-Opfer

SEEBODEN. Auch heuer sammelt die Gemeinde Seeboden wieder Christbäume kostenfrei ein und entsorgt sie. Die Bäume werden - ohne Lametta oder jeglichen Schmuckresten - am 7. Jänner gesammelt.Weihnachten 2004 war von der fürchterlichen Tsunami-Katastrophe in Fernost überschattet. Um Geld für die Opfer zu sammeln, hat die Gemeinde gegen eine freiwillige Spende Christbäume entsorgt. Aus dieser humanitären Aktion entwickelte sich die kostenlose Christbaum-Entsorgung für alle Haushalte im Gemeindegebiet von Seeboden.

Bäume fachgerecht entsorgen

1.000 Bäume für Fernheizwerk

"Sehr schnell hat sich gezeigt, dass viele Mitbürger durchaus Mühe bei der Verbringung des Christbaumes haben. Ausgediente Weihnachtsbäume gehören nämlich nicht in den Restmüllbehälter oder irgendwo in den Straßengraben", so Bürgermeister Wolfgang Klinar.Der Christbaum soll vor der Abholung von den letzten Lamettaresten und allen Hakerln befreit sein. "Durch die Unterstützung der Seebodner Bauernschaft, der A.S.A und dem Fernheizwerk konnten wir seit Jänner 2005 kostenfrei im gesamten Gemeindegebiet die Christbäume sammeln und entsorgen. So holen wir jährlich über 1.000 Bäume ab, die wir der Energiegewinnung zuführen", schließt Klinar.