Hanni Glanznig schwimmt in den Ruhestand

28.12.2016, 19:37 Uhr

Spittaler Schwimmer danken für 35-jährige Tätigkeit.

35 Jahre im Einsatz

SPITTAL. Die Spittaler Schwimmlehrerin und Trainerin Hanni Glanznig geht in den wohlverdienten Ruhestand. Sie legt ihr Amt mit einem lachenden und auch einem weinenden Auge zurück.Glanznig war 35 Jahre lang als Schwimmlehrerin und -Trainerin tätig. Ihre Stammschule war das FSSZ-Fritz Strobl Schulzentrum Spittal. Seit 1990 ist sie auch im Behindertensportverein (BSV) Spittal als Trainerin sehr engagiert und als Jugend- und Schwimmreferentin des Landes Kärnten tätig. Die Sportlehrerin holte sich immer wieder neue Talente aus der Sonderschule und der Sporthauptschule Spittal.Das Team der Drautalperle freut sich, Hanni auch in Zukunft begrüßen zu dürfen und wünscht ihr in der Pension viel Gesundheit und Zufriedenheit.