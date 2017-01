Hinter den Kulissen des BRG Spittal

25.01.2017, 15:47 Uhr

Realgymnasium zeigte seine Schwerpunkte am Tag der offenen Tür.

Vielfalt des Angebotes

Potential abrufen

SPITTAL. Am Tag der offenen Tür am BRG Spittal/Drau durften mehr als 350 Volkschüler begrüßt werden.Im Mittelpunkt stand die Vielfalt des Bildungsangebotes des Realgymnasiums. Ab dem nächsten Schuljahr werden die bestehenden Schwerpunkte Informatik, Labor, Herzensbildung, Ganztagesklasse noch durch die Einführung einer Sportklasse erweitert.Der Zusammenhalt und die gelebte Gemeinschaft zwischen den Schülern, Lehrern und Eltern seien an diesem bunten Vormittag wieder deutlich spürbar gewesen. Der gemeinsame Schulstart und das Wohlfühlen in der Gemeinschaft stehen im Fokus der Schulentwicklung. „Nur jemand der sich in der Schule wohl fühlt und gerne hingeht, wird sein Potential und seine Leistungen abrufen können“, ist Direktor Norbert Santner überzeugt.

Vielfalt ist Stärke

Unter dem Titel „Vielfalt ist unsere Stärke“ konnten so Einblicke in die Schule ermöglicht werden. Das Schulleitungsteam bedankt sich bei allen, die an diesem großartigen Tag mit dabei gewesen sind und bei den Kollegen und Schülern die diesen Tag so außergewöhnlich gestaltet haben.