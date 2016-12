Im neuen Jahr werde ich...

29.12.2016, 09:00 Uhr

Neujahrsvorsätze sind schnell gemacht. Aber werden sie auch eingehalten?

BEZIRK SPITTAL (ven). Für Neujahr nehmen sich ja viele vor, ihren inneren Schweinehund zu überwinden und einiges an ihrem Leben zu ändern. Die WOCHE fragte bei Persönlichkeiten aus dem Bezirk nach, was sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben."Als Ausgleich zu meinen vielen Terminen sollen im nächsten Jahr mein Fahrrad und meine Laufschuhe mehr zum Einsatz kommen. Im Jahr 2017 möchte ich mich neben meinem sozialen Engagement zudem verstärkt für den Tierschutz einsetzen."

"Wie in den Jahren zuvor: Jeden Tag aufs Neue mein Bestes geben, das heißt die beste Persönlichkeit zu werden, die ich sein kann.""Was, is leicht schon wieder ein Jahr vergangen? Furchtbar wie die Zeit vergeht. Mein erster Vorsatz für Silvester ist - ich hoffe dass ich diesmal um Mitternacht mit meinen Raketen nicht wieder ein Gebäude meiner Nachbarn abfackle - mir ist nämlich die Haftpflichtversicherung ausgestiegen und das würde teuer kommen, wenn ich das selbst zahlen müsste.""Dass wir gemeinsam weiterhin sportlich Zeichen der Menschlichkeit sowie Nächstenliebe setzten können und dass jeder in der Familie gesund bleibt.""Die richtige Balance zwischen Arbeit und, Familie und Freizeit zu finden, sich nicht so stark dem Druck unterwerfen und wieder mehr nach den Grundwerten streben. Nach dem Motto „arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten“.""Nicht in den derzeit so üblichen Pessimismus zu verfallen, sondern versuchen, die Dinge im Bezirk positiv zu sehen und aktiv was weiterbringen!""Ich möchte mehr Zeit für meine kleine Enkelin Karla in Berlin aufbringen, fünf Kilogramm Gewicht verlieren und bei unserem MGV 1934 Gmünd und der neuen große Kunstausstellung in Gmünd mithelfen, dass sie wieder ein großer Erfolg wird.""Mein Neujahrsvorsatz ist, dass ich mir keinen Vorsatz nehmen werde. Als Coach bin ich Expertin für das Ziele setzen - es ist weitaus effizienter, bei Bedarf sich professionell Ziele zu setzen und diese dann konsequent zu verfolgen. Innerhalb des ganzen Jahres - es macht keinen Sinn, es aus einer allgemeinen Laune am 31. Dezember zu tun.""Trotz des starken beruflichen Engagements Zeit für Familie und Freunde nehmen.""Gesund zu bleiben, alles was ich mir für 2017 vorgenommen habe auch zu realisieren und weiterhin meine Heimatstadt Spittal mit meinem Theater zum Lachen zu bringen.""Die Realisierung von drei interessanten Buch-Projekten.""Vorsätze mach ich mir gar keine - die habe ich sowieso das ganze Jahr hindurch wohlgeplant und überlegt. Nach wie vor gilt für mein Leben - möglichst viele Menschen an meiner unbändigen Energie und Lebensfreude teilhaben lassen - sei es bei den Tanzkursen, beim Zumba, HipHop oder meinen speziellen Ernährungsprogrammen für mehr Vitalität und Wohlbefinden.""Weniger zu arbeiten. Mehr auf meine Gesundheit zu schauen.""Ich möchte Skifahren lernen. Jeder sagt, es ist lustig, also bin ich jetzt dazu motiviert. Ich möchte dann auf dem Goldeck meiner Familie meine neuen Fähigkeiten zeigen.""Leben und leben lassen!""Gesund und motiviert bleiben - alles andere kommt von allein!""Im meinen politischen Leben weiterhin das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, und mit Optimismus in die Zukunft zu Blicken. Gesund zu bleiben, und weiterhin ein offenes Ohr für die Sorgen und Ängste der Menschen zu haben."