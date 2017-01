Intersport sucht die Ski-Asse von morgen

04.01.2017, 14:24 Uhr

Der Kids Pistencup findet drei Mal im Mölltal statt.

Drei Rennen am Gletscher

MÖLLTAL. Wer tritt in die Fußstapfen von Hirscher, Schild und Co.? In den schönsten Skigebieten Österreichs und in einigen deutschen dürfen sportbegeisterte Kids zwischen vier und elf Jahren auf den Skipisten bald ihr Talent beweisen.Im Mölltal - genauer am Mölltaler Gletscher - finden insgesamt drei spannende Rennen für kleine Pistenflitzer statt:um 10 Uhr gemeinsam mit dem Verein ASKÖ WSV Stall in Stall in Mölltalum 10 Uhr gemeinsam mit dem Verein SV Flattach in Flattachum 10 Uhr gemeinsam mit dem Verein Schiclub Mallnitz in MallnitzBei den regionalen Rennen wird leichter Riesentorlauf mit einem Durchgang gefahren. Das Finale wird mit einem Riesentorlauf in zwei Durchgängen bestritten.

Finale im März

851 Teilnehmer

Sportlicher Ehrgeiz zahlt sich aus, denn wer bei den Rennen mindestens 101 Punkte erreicht, hat einen Fixplatz im Finale am 12. März 2017 in Neukirchen am Großvenediger. Auf die beiden Sieger des Finales wartet je ein Einkaufsgutschein über 1.000 Euro von intersport und Sachpreise für alle weiteren Stockerlplätze.Bereits letztes Jahr gingen bei dem von Intersport ins Leben gerufenen Kids Pistencup 851 Ski-Asse an den Start. Bei den Regionalrennen gibt es Urkunde und Medaille für alle, Tagessieger der Regionalrennen erhalten einen schönen Rucksack.Alle Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung finden die Kids unter www.intersport.at/pistencup