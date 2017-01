Jahreshauptversammlung der FF Döbriach

08.01.2017, 21:14 Uhr

Aus dem Bericht des Ortskommandanten konnte man entnehmen, dass es ein „relativ ruhiges“ Einsatzjahr war. Es mussten insgesamt 12 Einsätze abgearbeitet werden, davon waren 2 Brandeinsätze und 10 technische Einsätze. Es gab auch noch 4 Hilfeleistungen.Die Wehr hat derzeit 45 Aktive, 13 Altmitglieder und 12 Mädchen und Burschen bei der Jugendfeuerwehrgruppe. Kommandant HBI Jürgen Hernler ist besonders stolz, dass 3 Jugendfeuerwehrmitglieder heuer in den Aktivstand übernommen werden.Für das Jahr 2017 stehen einige kameradschaftliche Veranstaltungen an. Es wird die Landesmeisterschaften der Feuerwehren mit dem Kärntnerstock in der Nockhalle ausgetragen. Und am Bewerbsplatz in Döbriach werden die Bezirksmeisterschaft für Aktive und der Mannschaftsleistungsbewerb durchgeführt.Es wurden 8 Mitglieder der Wehr für 25-jährige und 40-jährige Tätigkeiten im Feuerwehrwesen geehrt. Auch für die besten Übungsteilnehmer gab es eine kleine Anerkennung.In den Ansprachen der Ehrengäste wurde die Wehr als wichtiger Bestandteil im Orts- bzw. Kulturleben hervorgehoben, denn es wird immer wieder bei Veranstaltungen eine Abordnung gestellt.