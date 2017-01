Jahreshauptversammlung der Stützpunktwehr Radenthein

08.01.2017, 21:23 Uhr

Gekommen sind Bürgermeister Michael Maier, GR Armin Egger (Ausschussobmann Feuerwehrwesen), Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Kurt Schober, Abschnittsfeuerwehrkommandant ABI Christian Göckler, sowie Gemeindefeuerwehrkommandant HBI Jürgen Hernler.

Nach dem Totengedenken und der Verlesung des Protokolls der 136. JHV gab es die Berichte des Ortskommandanten und der Beauftragten.Ortskommandant HBI Alfred Mühlbacher führte in seinem Bericht aus, dass es das ruhigste Einsatzjahr in seiner Tätigkeit als Kommandant war. Insgesamt gab es 27 Einsätze, davon waren 9 Brandeinsätze und 18 technische Einsätze. Die Wehr absolvierte 22 Einsatzübungen. 3 Mitglieder besuchten die Grundausbildung in Döbriach und 5 Männer nahmen an Kursen an der Landesfeuerwehrschule teil.Die FF Radenthein hat derzeit 38 Aktive, 12 Altmitglieder und 1 Mitglied auf Probe. Durch Bürgermeister Michael Maier konnten Anton Isola und Jonas Maierbrugger angelobt werden.Nach den Ansprachen der Ehrengäste konnte Kommandant HBI Alfred Mühlbacher die JHV erfolgreich beenden. Die Kameradschaft der Wehr lud anschließend auf ein Essen mit Umtrunk ein.