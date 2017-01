Kleine Skigebiete vom Aussterben bedroht

11.01.2017, 08:00 Uhr

Liesertaler Skiclub mit eigenem Skigebiet setzt weiterhin alles aufs Trainingszentrum Innerkrems.

ALTERSBERG/ZELSACH. Schon seit über 30 Jahren veranstaltet der Skiclub Altersberg einen Kinderskikurs in der Innerkrems. Die Probleme die seit dem Verkauf des Skigebiets vorherrschen, belasten neben den Hoteliers auch die umliegende Skiclubs aus dem Liesertal und ihre Vereinsmitglieder. "Wir haben über 250 Mitglieder in unserem Club und jedes Jahr über 50 Kinder, die bei unserem Skikurs teilnehmen", sagt Obmann Manuel Steinacher. Der Jungobmann führt den Verein seit 2013 und hat in der Innerkrems das Skifahren gelernt. "Mit 20 freiwilligen Helfern stellen wir jedes Jahr einen Skikurs auf die Beine, um den Kindern in unserem Ort wieder den Spaß am Skifahren beizubringen. Leider war es auch heuer wieder nicht möglich, den Kurs in der Innerkrems durchzuführen."

Das erste Mal auf den Katschberg ausweichen musste Steinacher mit seinen Helfern 2014. "Dort begann der Verkauf der Innerkrems und damit leider auch die Probleme mit der Beschneiung", erklärt der Obmann. Das Kunstschnee teuer ist, ist auch ihm bekannt. "Wir führen unser eigenes kleines Skigebiet zusammen mit dem Skiclub Trebesing. Ohne die vielen freiwilligen Helfer und die Unterstützung der Gemeinde wäre es undenkbar, das Skigebiet am Laufen zu halten." Erst ab Mitte Jänner soll das Skigebiet Hintereggen am Altersberg in Betrieb gehen. "Geplant wäre ein Rennen bereits am 14. Jänner, aber Frau Holle lässt uns heuer leider wieder im Stich", sagt Steinacher. Wegen des Mangels an Naturschnee ist die Errichtung der Liftspur nur schwer möglich. "Außerdem wäre es für die Teilnehmer zu gefährlich, rein auf Kunstschnee zu fahren, da die Piste nicht breit genug ist." Die Beschneiung mit drei Lanzen fordert viel Arbeit und bis zu 15 Freiwillige, die Tag und Nacht beschneien.Sobald das eigene Skigebiet betriebsbereit ist, wird dort auch gemeinsam mit dem SC Trebsing trainiert. "Wir kommen in einem Winter auf 15 Trainingstage in Hintereggen. Um unsere Cupläufer aber optimal auf die Rennen vorzubereiten, müssen wir bereits im Dezember trainieren", erklärt Steinacher. Die Innerkrems war für den SC Altersberg immer ein wichtiges Trainingszentrum. "Die Zusammenarbeit mit dem Skigebiet verlief immer einwandfrei. Es wurden uns dort immer alle Möglichkeiten geboten und auch heuer durften wir mit unserem Kinderskikurs ein Abschlussrennen in der Krems abhalten, obwohl wir zuvor am Katschberg waren", so der stolze Obmann. Auch wenn bis dahin nur zwei Schlepplifte in Betrieb waren, hielt Steinacher samt Club an der Innerkrems fest. "Wir wissen selbst, dass es nicht leicht ist, ein kleines Skigebiet zu erhalten. Auch in Hintereggen gelten die gleichen Regeln, wie im größten Skigebiet Kärntens und die Finanzierung ist nicht einfach." Das Familiäre an seinem Skikurs ist Steinacher von großer Bedeutung und deshalb zog es den Club auch immer in die Krems. "Ich hoffe sehr auf ein Weiterbestehen und es sieht auch danach aus, als ob es mit dem neuen Betriebsleiter wieder bergauf geht. Aber von Saison zu Saison wird es schwieriger gegen die umliegenden Skigebiete zu bestehen." Steinacher ist aber zuversichtlich, dass die Innerkrems immer das wichtigste Zentrum für die Liesertaler Clubs bleiben wird und auf Unterstützung bauen kann.