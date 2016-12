Kürzungen bei FamiliJa

14.12.2016, 14:00 Uhr

Auch Verein FamiliJa ist von Budgetknappheit betroffen.

Wie jetzt bekannt wurde, planen die Verantwortlichen des Landes Kärnten rund 67 Millionen Euro einzusparen. Landeshauptmann Peter Kaiser erklärte in diesem Zusammenhang, man wolle vor allem im Bereich der Verwaltung Kürzungen durchführen. Nun soll aber noch auf einer anderen Seite gespart werden. Dem Mölltaler Familienforum FamiliJa wurden die Fördermittel gestrichen. "Bis jetzt wurden vom Land 10.000 Euro pro Jahr dem Verein zur Verfügung gestellt. Das Schicksal der Oberkärntner Bevölkerung interessiert unsere abgehobene und zentralistisch gesinnte Landesregierung jedoch nicht“, so Nationalratsabgeordneter Erwin Angerer. Angerer kritisierte den „sozialen Rundumschlag“ einer Partei. "Landeshauptmann Kaiser und Landesrätin Schaunig sollten sich schämen, so mit den Oberkärntnern umzugehen", so Angerer.