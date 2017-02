Mit der Mathematik-Note günstig ins Kino

06.02.2017, 09:25 Uhr

Das heißt, mit einem Einser in Mathematik zahlen Schüler nur 1,00 Euro, mit einem Zweier 2,00 Euro, einem Dreier 3,00 Euro usw.Einfach an der Kinokasse das Original-Semesterzeugnis vorweisen und schon kommt man zu seinem Kino-Ticket.Die Aktion gilt nur am Freitag vor dem Ferienbeginn für Filme die vor 17.15 Uhr starten.Für 3D-Filme wird ein Aufschlag von 1,00 Euro verrechnet.