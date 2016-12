Model macht auf Instagram Furore

23.12.2016, 09:47 Uhr

Jazz Egger tingelt durch die Londoner Modelszene und klettert die Karriereleiter hinauf. Ihr "wahres" Bild der Modelszene mischte die Magazinwelt auf.

Unzählige Möglichkeiten

MILLSTATT, LONDON (ven). Das Millstätter Model Jazz Egger ist international unterwegs. Nun ist sie nach London umgezogen und trifft dort auch viele Stars und Sternchen. Mit ihrem Instagram-Projekt berichtet sie über die Schattenseiten der Branche und stößt dabei auf viel Echo."Der Umzug hat einen neuen Lebensabschnitt eingeleitet und alles fühlt sich an wie im Film. Mit einem Schlag war ich bei der Fashion Elite angekommen und wurde auf die exklusivsten Events eingeladen", schwärm Egger, die schon mit Rihanna, Justin Bieber, Prince Harry und Co. feierte. Nebenbei arbeitet sie auch als Musikjournalistin für einen der größten Musik-Blogs Englands. "Ich durfte zum Beispiel bei den MOBO-Awards interviewen, das war toll", sagt sie. Das Leben in London sei absolut nicht vergleichbar mit Kärnten und Österreich. "Es gibt unzählige Möglichkeiten und man kann sich oft nicht entscheiden, was man heute unternehmen soll, weil es einfach so eine riesige Auswahl gibt. Der Umzug war wohl die beste Entscheidung meines bisherigen Lebens."

1.000 Models pro Casting

Die Schattenseiten gezeigt

"Kleine Jazz"

Egger durfte auch bei der Fashionweek ihr Können am Laufsteg zeigen. "Es ist im Endeffekt nicht viel anders als das Laufen für normale Fashionshows. Allerdings ist die Vorbereitung um einiges intensiver. Och musste eine Woche lang jeden Tag auf bis zu 25 Castings laufen und achtete schon Monate vorher auf meine Ernährung - nicht um abzunehmen, aber damit ich gesund und frisch aussehe. Allerdings ist man automatisch "jemand" in der Branche, wenn man sagen kann, dass man auf der London Fashion Week gelaufen ist. Pro Casting sind ungefähr 1.000 Models und vergeben werden fünf bis 15 Jobs", erklärt die Millstätterin.Egger erobert also die Welt der Stars. "Ich war echt nie glücklicher", fasst sie zusammen. Etwas Besonderes war definitiv ihr Instagram-Projekt. Sie änderte ihre Bildbeschreibungen, da sie es satt hatte, immer nur von der Sonnenseite der Branche zu erzählen. "Es schlug ein wie eine Bombe! Mittlerweile haben hunderte internationale Magazine und Blogs über mich berichtet und Millionen Menschen haben meine Geschichte gelesen. Weltweit! Darunter z.B. die Cosmopolitan, ELLE, Elite Daily, The Independent, Huffington Post. Sogar Zooey Deschanel hat meine Geschichte auf Facebook geteilt. Hunderte Menschen danken mir über Instagram für meine Ehrlichkeit." Laut Egger habe sie mit ihren Worten auch einer Frau neuen Lebensmut geben können, die sich das Leben nehmen wollte."Ich bin ja nur die kleine Jazz vom Millstättersee. Ich begann das Modeln, um irgendwann mal so eine große Reichweite zu haben, dass mir Menschen zuhören und ich was bewegen kann. Von einem Tag auf den anderen traf das ein und ich wache jeden Morgen mit 1.000 Follower mehr auf. Ich bin überwältigt!", schließt sie.Fotos: KK/Egger