Neue Leiterin gibt den Ton an

14.12.2016, 07:59 Uhr

Nataliya Lukina übernimmt die musikalische Leitung in Kötschach.

KÖTSCHACH (aju). Nach dem Abgang von Chorleiterin Sonja Moser stand die Singgemeinschaft Kötschach-Mauthen heuer vor einer großen Herausforderung. In letzter Minute wurde aber doch noch durch Nataliya Lukina eine passende Nachfolgerin gefunden.Schwere SucheVorerst stellte sich die Suche nach einer musikalischen Leitung aber als großes Problem heraus. "Die Zeit wurde knapp und knapper, um nach der Sommerpause rechtzeitig mit den Proben für das Adventkonzert beginnen zu können. Im letzten Moment gelang es, mit Nataliya Lukina eine hochprofessionelle und äußerst liebenswerte Chorleiterin zu finden", sagt Ingrid Plozner, Obfrau der Singgemeinschaft. So konnte Mitte Oktober mit der Probentätigkeit begonnen werden. Die Freude über die gefundene Chorleitung war besonders groß: "Nataliya begeisterte uns ab der ersten Sekunde und umgekehrt scheint es ihr bei unserem Chor gut zu gefallen", sagt Plozner. So war es nach kurzer Eingewöhnungsphase bereits jetzt möglich, eine unbefristete weitere Zusammenarbeit zu vereinbaren.

Karriere mit Sang und Klang

Zur Person

Musik im BlutDie gebürtige Ukrainerin Nataliya Lukina begann ihre musikalische Ausbildung und Laufbahn mit Studien am Konservatorium und der Kunstakademie Charkow. Bereits während des Studiums war sie Chorleiterin des Kammerchors der Philharmonie Charkow. Von 2006 bis 2011 folgten Bachelor und Master für Chor- und Orchesterleitung an der Kunstuniversität Graz. Ihre Konzerttätigkeit als Dirigentin verschiedener Chöre und Orchester führten sie von der Ukraine nach Russland, Deutschland, Ungarn, Irland, Frankreich, Taiwan, China und Österreich. Von 2005 bis 2013 stand Nataliya Lukina als künstlerische Leiterin dem Kammerorchester Diletto Grazioso in Graz vor. In den Jahren 2011 und 2012 war sie als künstlerische Assistenz des steirischen Landesjugendchores Cantanima tätig. Die gebürtige Ukrainerin hat in Kärnten ihren Platz gefunden und ist in Steinfeld wohnhaft. "Familie geht für mich immer vor. Trotzdem ist die Musik meine Passion und lässt sich in diesem Ausmaß sehr gut mit dem Privaten vereinen", erklärt Lukina.Die gebürtige Ukrainerin Nataliya Lukina hat in Kärnten ihren Platz gefunden. Von hier aus übt sie ihre Tätigkeit als Chorleiterin des Landesjugendchores in Südtirol und als künstlerische Assistentin der Audi Jugendchorakademie in Deutschland aus. Mit viel Engagement hat Nataliya Lukina es geschafft und kann heute auf einige großartige Meilensteine zurückblicken. "Besonders toll war die Asientournee mit der Audi Jugendchorakademie. Diese führte uns auch nach Taiwan und Singapur", sagt Lukina. Auch der Papst durfte den Klängen unter ihrer Leitung schon lauschen: "Mit tollen Solisten und Dirigenten war der Auftritt beim Papst einer der schönsten", so Lukina.Nataliya Lukina26. Juni 1972Basisstudium in der Ukraine; zwei Masterstudien in den Bereichen Chorleitung und Orchesterdirigentlebt mit Lebensgefährten und ihren zwei Kindern in Steinfeld