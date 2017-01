Neue Leitung für Spittaler Schwimmschule

20.01.2017, 14:39 Uhr

Grumer-Treuer wird nun Koordinatorin für das Schulschwimmen, nachdem Glanznig diese Tätigkeiten über 20 Jahre lang ausgeübt hat. "Für uns hat dies einen großen Mehrwert", so Geschäftsführer Willi Granig.

Hobby zum Beruf

Kurse für jeden

Nachfolge für Glanznig

Lisa Zaiser hat hier begonnen

Vereine von außerhalb

Zur Sache:

Maderthaner ist seit ihrer Kindheit dem Schwimmen verbunden. Als Absolventin des Sport-Borgs schwamm sie im Schwimmverein bei Ferdinand Kendi und hat auch im Villacher Schwimmverein ausgeholfen. "Ich möchte meine Erfahrungen einfach weitergeben", so die 27-Jährige, die bisher neun Jahre lang bei Versicherungsmakler Vero gearbeitet hat. "Nun kann ich mein Hobby zum Beruf machen", sagt die begeisterte Schwimmerin, die im Sommer bereits als Flying Swim Coach unterwegs war.Maderthaner will Kinder- als auch Erwachsenenschwimmkurse anbieten, sie gibt auch Privatstunden. Man kann bei ihr das richtige Kraulen lernen und sie möchte auch Trainingsgruppen bilden. "Ab März möchte ich auch noch Aquafitness anbieten." Am 20. Februar startet der erste Kinderschwimmkurs.Grumer-Treue, ebenfalls in ihrer Jugend im Schwimmverein aktiv gewesen, ist seit 2010 in der Drautalperle tätig, sie hat sechs Jahre lang die Schwimmschule geführt. Sie ist als ausgebildete Volksschullehrerin in der VS West angestellt und übernimmt die Agenden von Hanni Glanznig, wobei sie das Schulschwimmen für alle Schulen im Bezirk koordiniert. "Ich habe so auch die Möglichkeit, junge Talente zu erkennen. Zwei Mal pro Woche wird es auch das Neigungsgruppenschwimmen geben. Ich freue mich, so in meinen eigentlichen Beruf der Lehrerin zurückkehren zu können."Hanni Glanznig war als Sportlehrerin in der Sporthauptschule angestellt und hat Pionierarbeit in Kärnten geleistet. Ohne einer Koordination und fachmännischen Betreuung wäre das Schulschwimmen heute gar nicht mehr möglich, da so viele Auflagen zu erfüllen seien. Glanznig war eine der ersten Schwimmlehrerinnen im alten Hallenbad, ihre Tätigkeit beim Behindertensportverband in Spittal wird sie weiterführen."Wir sind im Bezirk eine Schwimmerhochburg von Österreich. Das beste Beispiel ist Lisa Zaiser, die im Kindergarten mit vier Jahren bei mir im Schwimmkurs war", so Glanznig.Granig ist stolz, dass die Drautalperle somit ein gutes Angebot hat. "Natürlich braucht man auch die entsprechenden Becken dazu, die wir auch haben", ergänzt Betriebsleiter Werner Steinwender. Es kommen nämlich auch Schulen aus Villach und Klagenfurt, die Pädak, die Polizei und das Bundesheer für ihre Schwimmtrainings in die Drautalperle. In einem Online-Kalender ist für Vereine und Institutionen ersichtlich, wann die Becken für das Training frei sind.Schwimmschule SportperleName: Julia MaderthanerWohnort: SeebodenGeburtstag: 1. April 1989Familie: 1 Sohn (6)Beruf: BürokauffrauHobbys: Sport, Familie, mein MotorradMotto: Liebe es, änder es, oder lass esVorbild: Ich gehe meinen eigenen WegInformation zu Kursen: 0677 / 61 82 13 00Belegungspläne für Vereine: www.drautalperle.at/belegungsplaene