Pöbelei in Discothek: Radentheiner angezeigt

11.12.2016, 21:21 Uhr

20-Jähriger beschimpfte und bedrohte stark betrunken Lokalgäste und Mitarbeiter.

Beamte bedroht

SEEBODEN. Ein 20-jähriger Radentheiner wurde wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung angezeigt. Er war stark betrunken in einem Lokal in Lieserbrücke unterwegs und pöbelte dort sehr aggressiv Gäste und Mitarbeiter an.Security-Kräfte brachten den Mann aus dem Lokal, er beschimpfte und bedrohte auch die herbeigerufenen Polizisten. Die Beamten sahen keine andere Möglichkeit, als ihn auf die PI Spittal in Verwahrung zu nehmen.Heute Vormittag war der 20-Jährige - soweit er sich noch an den Abend erinnern konnte - geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.