26.01.2017, 12:00 Uhr

Beim Raiffeisencup kämpfen jährlich junge Nachwuchssportler um den Sieg.

Jahrzehntelange Erfolgsstory

BEZIRK. Mit einem Technikbewerb am Mölltaler Gletscher startete der Raiffeisen Schülercup mittlerweile in die 48. Saison. In Summe stehen 16 Rennen am Programm. Den Auftakt machte ein Technikbewerb am Mölltaler Gletscher. Ausständig sind noch der Bewerb am Goldeck am 11. Februar, in der Innerkrems am 16. Februar und in Bad Kleinkirchheim am 25. März.Der Raiffeisen Schülercup stellt die erfolgreichste Rennserie der Schülerklasse dar. Seit Beginn unterstützt Raiffeisen über den Landesskiverband diese Talenteschmiede für den Weltcupzirkus. „Viele klingende Namen wie Werner Franz, Rainer Schönfelder, Max Franz oder Mathias Mayer waren Teilnehmer unserer Rennserie“, so Vizedirektor Peter Gauper.