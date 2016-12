Reißeck sucht Betreiber für Supermarkt

07.12.2016, 10:04 Uhr

Gemeinde steht mit mehreren Ketten in Verhandlung und hofft auf schnelles Wieder-Aufsperren.

REISSECK (ven). Nachdem der Spar-Markt in Reißeck - einziger Nahversorger in der Gemeinde - Anfang November geschlossen hat ( wir berichteten ), fragte die WOCHE nun Bürgermeister Kurt Felicetti über die Zukunft. Er setzt sich dafür ein, dass die Gemeinde wieder einen Supermarkt bekommt.

In Verhandlungen

Umsatzzahlen stimmen

Bus als Zwischenlösung

"Wir stehen derzeit mit mehreren in Verhandlung. Es stellt sich auch die Frage, ob ein neues Gebäude an der Bundesstraße gebaut wird oder der bisherige Supermarkt genützt werden kann", so Felicetti. Wenn es einen Betreiber gäbe, würde man sofort wieder aufsperren wollen. Diese WOCHE will er mit Supermarkt-Ketten noch sprechen. Spar selbst würde in dieser Größenordnung des Geschäfts selbst keinen Geschäftsführer stellen.Er spricht auch von Bauträgern, die ein Gebäude zur Verfügung stellen könnten, allerdings wären dafür langfristige Mietverträge notwendig. "Aber ich nehme an, wir werden einen Betreiber finden, denn die Umsatzzahlen passen, das Geschäft hat floriert", so Felicetti über die Arbeitsweise des bisherigen Betreibers Klaus Steinwender.Bis ein neuer Betreiber gefunden wird, bietet die Gemeinde Reißeck in Kooperation mit dem Transportunternehmen von Herbert Peitler einen Bus an, der vor allem ältere, nicht mehr so mobile Bürger zum Einkaufen nach Obervellach, Möllbrücke und Mühldorf bringt. "Das Service wird von der Gemeinde finanziert und das ist es mir wert. Ich bin als Bürgermeister dazu verpflichtet, diesen Service anzubieten", schließt er. Nun heißt es warten, ob und wann wieder ein Supermarkt in der Gemeinde aufsperren wird.