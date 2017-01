Seit dreißig Jahren Experte fürs Eis

11.01.2017, 07:59 Uhr

Norbert Jank feiert doppelt: seinen 70. Geburtstag und sein 30-jähriges Jubiläum als Eismeister.

Erste Schlittenfahrt

WEISSENSEE (aju). Begonnen hat alles 1968. Da wurde am Weißensee die erste Kärntner Doppelsesselbahn eröffnet. Damit begann der Wintertourismus und somit auch die Eis-Laufbahn von Norbert Jank. Am 20. Dezember wurde er selbst nun 70 Jahre alt und ist gleichzeitig seit 30 Jahren als Eismeister tätig. Höchste Zeit um einen kleinen Rückblick zu machen."Damals habe ich zum ersten Mal einen Pferdeschlitten im Fernsehen gesehen. Daraufhin habe ich mir gedacht, dass ich dasselbe mit meinen zwei Pferden am Weißensee machen könnte", sagt Jank. Gesagt, getan, also baute er sich selbst einen Schlitten. Weil die Straßen aber auch damals oft schneefrei oder gestreut waren, wich er mit seinem Schlitten auf den See aus. "Daher musste ich das Eis selber bearbeiten und mir meine Wege vom Schnee frei machen", sagt Jank.

Hollywoodflair

Erfahren statt lernen

Lange Saison

Was ein Eismeister im Sommer macht

Nachdem 1987 ein Teil des James Bond Films "Hauch des Todes" am Weißensee gedreht wurde, gab dies dem See noch mehr Popularität. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf den Tourismus. "Die Holländer sind dadurch auf uns gekommen und wollten eine Veranstaltung bei uns machen. Im Zuge dessen wurde nachgefragt, wer fürs Eis zuständig ist. Die Leute haben auf mich verwiesen und so wurde ich zum Eismeister", sagt Jank.Das A und O beim Eismeistertum ist die Erfahrung, denn lernen kann man diese Berufung nicht. "Es steht in keinem Buch geschrieben, was die Natur und das Klima so bringt. Alles, was ich, auch seit drei Jahren mit meinem Sohn, hier mache, beruht auf Erfahrung", sagt Jank. Mit der Zeit haben die Menschen am Weißensee auch schon ein gewisses Vertrauen zu Norbert Jank aufgebaut: "Die Leute verlassen sich auf mich. Das macht natürlich stolz, genauso wie wenn wieder eine Veranstaltung gelingt."Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten ist die Eislaufsaison am Weißensee dabei mit 70 bis 80 Tagen besonders intensiv. Klar dass bei so viel Einsatz auch manchmal unerwartete Ereignisse eintreffen. "Bis jetzt bin ich mit drei Autos und zwei Großfahrzeugen im Eis eingebrochen. Beim Auto geht es aber nicht so schnell. Da hatte ich immer noch Zeit, um mein Werkzeug aus dem Kofferraum zu holen. Beim Großfahrzeug hingegen ist Eile geboten", sagt Jank. Die Fahrzeuge selbst werden dabei von den Firmen gespendet. Es handelt sich um Fahrzeuge, die keine Straßenzulassung mehr bekommen. Die notwendigen Anbauten nimmt Jank selbst mit seinen zwei Söhnen vor. "Einer meiner Söhne ist Maschinenbauingenieur, der andere Schlosser. Gemeinsam haben wir zum Beispiel einen speziellen Schneepflug gebaut der leistungsfähiger ist und den Schnee bis zu 15 Meter weit schleudert", sagt Jank.Seit vielen Jahren betreibt Norbert Jank mit seiner Familie eine Frühstückspension am Weißensee. Zusätzlich war er auch eine Zeit lang Hausmeister für dreizehn Ferienhäuser. Nun aber beschäftigt er sich mehr mit seinen acht Enkelkindern und der Familie. "Im Sommer, wenn es ruhiger wird, esse ich dann mit Ruhe ein Eis", schmunzelt Jank.