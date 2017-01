Spannende Lesung in der Stadtbücherei

25.01.2017, 17:06 Uhr

Bernhard Regenfelder trug aus seinen beiden ersten Werken einer Trilogie vor.

Historische Fakten

SPITTAL. Der Autor und Journalist Bernhard Regenfelder, der seine Kindheit in Spittal verbracht hat, war zu Gast in der Stadtbücherei Spittal.Dabei las er aus seinen beiden Büchern „ Das Genius Patent “ und „ Der Genius Stratege “. Feinste Thriller-Spannung basierend auf historischen Fakten – so lassen sich die beiden Bände zusammenfassen. Außerdem lieferte Regenfelder im Zuge der Lesung einen Vorgeschmack auf sein drittes Buch.Das Team der Stadtbücherei unter der Leitung von Astrid Arztmann begrüßte unter anderem Bürgermeister Gerhard Pirih sowie Buchhändlerin und LiteraturPUR-Initiatorin Barbara Kreiner.