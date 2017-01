Spittaler Schwimmer setzen auf den Sieg

30.01.2017, 18:30 Uhr

Bei den Kärntner Hallenmeisterschaften am 4. und 5. Feber will der Schwimmverein Spittal siegen.

Medaillenhoffnung

SPITTAL (aju). Anfang Februar messen sich Kärntner Nachwuchsschwimmer in der allgemeinen Klasse in der Drautalperle. Die Spittaler Teilnehmer rechnen sich dabei große Gewinnchancen aus.Zu den Favoriten im Bezirk gehören Chantal Hatzenbichler, Sara Zweibrot und Carina Bodner bei den Mädchen und Marc Celaij, David Egger, Michael Wippel, Valentin Barendrecht, Kevin Amlacher und Christopher Stirling bei den Buben. "Sie trainieren alle täglich und sind sehr fleißig. Dazu gehören auch täglich eine dreiviertel Stunde Kraft und zwei Stunden Schwimmtraining", sagt Trainerin Christina Kendi.

Dominierender Verein

Wichtiger Nachwuchsbewerb

Zur Sache

Training direkt im Wasser ist dabei besonders wichtig, da sich die Sportler erst an das andere Element gewöhnen müssen. Das erfordert natürlich dann auch intensives Training, was sich aber im Falle des Spittaler Schwimmvereins besonders bezahlt macht. "In den letzten Jahren waren wir bei den Kärntner Meisterschaften der dominierende Verein. Doch das ist eine Momentaufnahme und kann sich sehr schnell auch wieder ändern", sagt Kendi.Bei den Kärntner Meisterschaften, wo übrigens auch Zuschauer herzlich dazu eingeladen sind, nehmen allerdings Schwimmer aller Altersklassen teil. "Das macht es für die kleineren natürlich schwieriger zu gewinnen. Doch hier können sie ihre Bestzeiten verbessern und sich so für die österreichischen Nachwuchsmeisterschaften qualifizieren", sagt Kendi.Kärntner Meisterschaft im Schwimmen findet am 4. und 5. Februar ab 9.30 Uhr in der Drautalperle statt.Teilnehmer: 120 von allen Vereinen; Mit Ausnahme von Heiko Gigler, (er ist mit dem Österreichischen Schwimmverband auf Trainingslehrgang in Amerika), schwimmen alle Spittaler Schwimmer inklusive der Nachwuchsmannschaft bei den Meisterschaften mit.Das Schwimmteam Spittal umfasst bei diesen Meisterschaften 45 Schwimmer.