Spittaler Turner begehen Julfeier

16.12.2016, 16:21 Uhr

Verein zeigte Leistungsspektrum im Stadtsaal.

Bläser und Gedichte

SPITTAL. Freude an Bewegung zu vermitteln, darin sieht der Spittaler Turnverein 1872 im ÖTB eine seiner Hauptaufgaben. Davon konnte man sich anlässlich der Julfeier im vollbesetzten Stadtsaal überzeugen.Die Einleitung gestaltete eine Bläsergruppe der Trachtenkapelle Baldramsdorf und die besinnlichen Gedichte wurden von zwei Jungturnerinnen vorgetragen. Wie der Obmann Werner Lebitsch in seiner einleitenden Begrüßung darlegte, bemühen sich ehrenamtlich tätige Vorturner um die körperliche Ertüchtigung der Kinder und Jugendlichen.

Überblick über Arbeit

Anlässlich der Julfeier boten die einzelnen Riegen einen bunten Bilderbogen der turnerischen Arbeit im Jahreslauf. Der Turnverein sieht seine besondere Aufgabe darin, den Kindern und Jugendlichen Freude an der Bewegung zu vermitteln. Besonderes Augenmerk wird auf die Vermittlung der Grundschule im Gerätturnen und auf die Bewegungsschule im Laufen, Springen, Werfen, eben den Grundbegriffen der Leichtathletik gelegt. Dazu steht der Turnsaal der Hauptschule und die vereinseigene Freiturnanlage, der Jahn–Turnplatz in den Spittaler Auen zur Verfügung. Diese neu gestaltete Anlage wird auch am 6. Mai 2017 wieder der Mittelpunkt des ASVÖ Familiensporttages sein, wenn 20 Spittaler Vereine und Sektionen ihr Freizeitangebot präsentieren werden.