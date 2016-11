Sponsoraktion gegen Armut

28.11.2016, 19:37 Uhr

„Wir haben bei der jährlichen Sparauszahlung eine Tombola veranstaltet und widmen den Erlös einem sozialen Projekt“, erzählt die Kassierin Birgit Oswald, die von der Arbeit der Team Österreich Tafel begeistert ist. Heuer konnte ein Betrag von Euro 500,- gesammelt werden.

Die Team Österreich Tafel, ein gemeinsames Projekt vom Roten Kreuz und Hitradio Ö3, ist jeden Samstag von 19:00 bis 20:00 Uhr an der Rotkreuz-Bezirksstelle Spittal geöffnet.Achtung: Nachdem heuer der Weihnachts- und Silvesterabend ein Samstag ist, erfolgt die Ausgabe jeweils am Freitag, den 23.12. und 30.12.2016 ab 19.00 Uhr.„Dass immer mehr Menschen von Armut betroffen sind, zeigt die große Anzahl der Menschen, die das Angebot in Anspruch nehmen“, sagt RK-Bezirksstellenleiter Dr. Gerald Bruckmann.