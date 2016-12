Sponsoraktion gegen Armut

19.12.2016, 11:42 Uhr

Verein "Spittaler in Not" spendet 1.000 Euro an Team Österreich Tafel des Roten Kreuzes.

1.000 Euro für Arme

SPITTAL. „Obwohl Reichtum in Österreich ausreichend vorhanden ist, bleibt Armut weit verbreitet. Armut bedeutet immer ein Mangel an Möglichkeiten. Wer von Armut betroffen ist, hat ein geringes Einkommen, schlechte Bildungschancen, ist häufiger krank und kann am gesellschaftlichen Leben nur eingeschränkt teilnehmen“, sagt die Bezirkskoordinatorin des Roten Kreuzes, Sabine Eichberger.Nach dem Motto "Jeder Euro zählt" hat der Verein „Spittaler in Not“, ein Herz für in Not geratene Menschen gezeigt. Vor wenigen Tagen hat die Team Österreich Tafel eine Spende von 1.000 Euro übernommen. Die Team Österreich Tafel, ein gemeinsames Projekt vom Roten Kreuz und Hitradio Ö3, ist jeden Samstag von 19 bis 20 Uhr an der Rotkreuz-Bezirksstelle Spittal geöffnet.

Geänderte Zeiten

Achtung! Nachdem heuer der Weihnachts- und Silvesterabend ein Samstag ist, erfolgt die Ausgabe jeweils am Freitag, den 23. und 30. Dezember 2016 ab 19 Uhr.„Dass immer mehr Menschen von Armut betroffen sind, zeigt die große Anzahl der Menschen, die das Angebot in Anspruch nehmen“, sagt RK-Bezirksstellenleiter Gerald Bruckmann.