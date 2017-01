Sternsinger sammeln für Tansania

04.01.2017, 09:00 Uhr

Tradition der Heiligen drei Könige wird auch in Seeboden aufrecht erhalten.

Besonders viele Sternsinger

SEEBODEN (ven). In der ersten Jännerwoche sind sie wieder fleißig unterwegs: Unsere Sternsinger. In Seeboden gehen heuer acht Gruppen von je fünf Personen von Haus zu Haus."Jede Gruppe besteht natürlich aus Kaspar, Melchior und Balthasar, sowie einem Sternträger und einer Begleitperson", so Maria Ritscher, die die Aktion schon seit Jahren mit den Seebodener Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit weiteren Helfern organisiert. Mit dabei sind noch Petra Koch, Hans Wilhelm und auch Pfarrer Wladyslaw Mach freut sich über die rege Teilnahme in seiner Pfarre. Die Sternsinger sind auch immer bei einer Familie zum Mittagessen eingeladen, was Ritscher besonders freut.

Von Klein bis Groß

Die ältesten Sternsinger dabei sind die Firmlinge, Valea Lagger ist mit 15 Jahren schon eine der "Großen". Ihre Schwester Una wird erst fünf Jahre alt und ist die jüngste unter den Sternsingern. "Seit es die Pfarre gibt, das ist seit 1964, haben wir hier Sternsinger", erklärt der Pfarrer. In diesen Tagen wird noch fleißig geprobt und die Kostüme hergerichtet, die der Pfarre gehören. Unterstützt wird bei der Sternsingeraktion heuer die Region Mbeya in Tansania. Das eingenommene Geld soll für Infrastruktur und Hilfe zur Selbsthilfe in punkto Ernte und Ackerbau zur Verfügung gestellt werden.