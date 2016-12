Traditionshaus wartet mit alpinem Flair auf

17.12.2016, 07:30 Uhr

Das Oberstbergmeisteramt in Obervellach setzt heuer auf "Die Hütte" als Erfolgskonzept.

Umbauten

OBERVELLACH (aju). Seit acht Jahren steht das Oberstbergmeisteramt in Obervellach nun unter der Führung von Wolfgang Rotomer. Immer wieder war er darauf bedacht, den Kundenwünschen nachzukommen und dementsprechende Neuerungen einzuführen. Heuer wurde "Die Hütte" für den Winterbetrieb optimiert.Um die Terrasse des historischen Gebäudes im Ortskern von Obervellach auch im Winter zu nutzen, hat sich Wolfgang Rotomer das Konzept "Die Hütte" ausgedacht. Wie in einer richtigen Almhütte können es sich die Gäste seither auch hier in gemütlicher Atmosphäre gut gehen lassen.Nach vielen Gesprächen mit Gästen hat Rotomer heuer einige Veränderungen an der Hütte. Größere Fenster, bessere Wärmedämmung und moderne Infrarotheizung wurden eingebaut. "Ich möchte 'Die Hütte' als Ort zum Feiern und Lachen positionieren, speziell bieten wir Fondue-Abende an", erklärt Rotomer.

Besonderes Flair



Abwanderung vorbeugen

Das neue Flair der Holzhütte soll eine Alternative zum Café bieten. Das hat sich der Unternehmer auch etwas kosten lassen. "Die Kosten waren nicht unbeträchtlich, ich sehe das als Investition in die Zukunft des Oberstbergmeisteramts und als besonderes Angebot an Einheimische und Touristen", sagt Rotomer. Besonders wichtig ist ihm aber, dass die hiesige Bevölkerung auf das Angebot zurückkommt." Es ist mir sehr wichtig, dass 'Die Hütte' von den Einheimischen angenommen wird und ihnen eine zusätzliche Möglichkeit der Entspannung und Kommunikation bietet. Natürlich sind auch die Gäste Obervellachs und der Region herzlich willkommen", sagt Rotomer.Zusätzlich sollen Projekte wie dieses die Region stärken. "Das Mölltal hat das Problem der extrem hohen Abwanderung, hohe Arbeitslosigkeit, alles weit über den österreichischen Durchschnittswerten. Wir müssen das Tal besser bewerben, damit mehr Menschen uns kennenlernen und uns besuchen", sagt Rotomer. Allerdings, so Rotomer, müsse man über die besonderen Möglichkeiten, die das Tal zu bieten hat, nachdenken und sie für die Gäste neu verpacken. "Vor allem müssen die vielen guten Ideen, die es ohne Zweifel gibt, konsequent zu Ende gedacht werden und nachhaltig ausgeführt werden", sagt Rotomer.