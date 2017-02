Wege aus dem Stress - Autogenes Training in Spittal

Sind Sie häufig nervös, unruhig, gereizt oder angespannt, schlafen Sie schlecht? Das Autogene Training ist eine leicht erlernbare Entspannungsmethode und ermöglicht jedem, innerhalb kurzer Zeit zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit zu gelangen. Ein Psychologe begleitet Sie.



Ab 07. März 2017 jeden Dienstag an 7 Abenden von 19.00 bis 21.00 Uhr



Kursort: Rot-Kreuz-Bezirksstelle Spittal.



Anmeldungen bis 03.03.2017 an das Rote Kreuz, Tel. 0509144 - 1321 oder an das Pressereferat: dietmar.koplenig@k.roteskreuz.at



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!