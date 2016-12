Weihnachtliche Kunstwerke aus Holz

17.12.2016, 10:59 Uhr

Kreative Dekorationen für das große Fest

Weihnachtsdekoration aus Holz

Spittal (ega). Alle Jahre wieder bringt weihnachtliche Dekoration eine wohlige und gemütliche Stimmung in unser Heim. Weihnachtsdekorationen und traditionelle Handarbeiten finden wir auf Christkindlmärkten und auch in Geschäften schmücken diese zahlreiche Schaufenster. Auch Heinz Egger aus Spittal stellt solche Weihnachtsdekorationen her.Durch seine Liebe zum Holz und diverse Tischlereien in seiner Freizeit kam ihm die Idee, in der Vorweihnachtszeit und auch zu Ostern diverse Holzkreationen zu entwerfen. „Angefangen hat das alles eigentlich nur als Hobby, dann habe ich gemerkt, dass die Leute darauf ansprechen. Sie haben mir auch Anreize gegeben, was ich noch so alles probieren könnte“, erzählt Egger. Durch die steigende Nachfrage produziert er nun gemeinsam mit seinem Kollegen Franz Aichholzer aus Baldramsdorf Weihnachtsdekorationen aus Holz. In Baldramsdorf besitzt Egger mit seinem Bruder einen alten Bauernhof, welchen er zu einer Holzwerkstätte umfunktioniert hat.

Geteilte Arbeit

Beliebt bei Jung und Alt

ZUR SACHE: STECKBRIEF

„Ich bin für die größeren Dekorationsstücke zuständig, wie Bäume und Engel. Franz widmet sich den kleineren Holzdekorationen wie Schlitten, Kerzen mit Aufschriften und den Feinarbeiten“, erzählt Egger. Die kleineren Dekorationen eignen sich für die Innendekoration des Hauses, während die größeren Werkstücke vor der Hausmauer am besten zur Geltung kommen.Diese Arbeiten sind beliebt bei Jung und Alt. Gemerkt hat er das bei den Ausstellungen am Adventmarkt in Bad Kleinkirchheim und auch bei Besuchern bei der Werkstätte. Als Geschenk werden diese Holzkreationen gerne verwendet, er fertigt oft Bestellungen nach Kundenwünschen an. „Gestaltungen aus Holz sind immer gefragt, beständig und vor allem langlebig – einfach einzigartig“. So wird den Menschen von Jahr zu Jahr in der Vorweihnachtszeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. „Wenn sie sich freuen, dann freu ich mich auch“, so Egger.Heinz Egger04.11.1956Spittal an der DrauLehrer des Fachbereiches Holz der PTS Spittal/Draukreatives Werken, Jagd, Natur genießen