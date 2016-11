Weihnachtliches Haare-schneiden

29.11.2016, 18:00 Uhr

Für den guten Zweck veranstaltete Sonja Sandrisser wieder eine Gratis Haar-schneide-Aktion.

Christkind und Weihnachtsmann

GMÜND (aju). Gratis Haare-schneiden vom Christkind zugunsten des Förderkindergartens in Spittal hat Sonja Sandrisser heuer veranstaltet.In ihrem Friseursalon Haarmoden Sandrisser konnten sich alle Kinder von null bis zwölf Jahren vom Christkind gratis die Haare schneiden lassen und der Weihnachtsmann verwöhnte nebenbei mit Schmankerln aus der Weihnachtsbäckerei. "Das Thema ist 'Last Christmas - the next', weil es voriges Jahr so gut angekommen ist", erklärt Sonja Sandrisser. Bei Maroni, Punsch und Keksen konnte sich groß und klein verwöhnen lassen. Neben dem Christkind, dass bereits die Wunschzettel der Kinder einsammelte, wurde die Veranstaltung heuer auch von Patrick Kari tatkräftig unterstützt.