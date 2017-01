Wer hat diesen Mann gesehen?

25.01.2017, 16:49 Uhr

47-jähriger Pole in Deutschland verschwunden. Familie vermutet den Mann in der Gegend von Spittal.

Von Baustelle verschwunden

SPITTAL, BRETTEN. Ein verzweifelter Hilferuf erreichte die WOCHE-Redaktion. Angelika Lorenz sucht ihren Schwiegervater Krystian Lorenz, der am 10. Jänner in Bretten, Deutschland, verschwunden ist. Sie vermutet, er könnte sich in Spittal aufhalten."Er hat auf einer Baustelle gearbeitet und hat sie unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, verlassen. Seitdem ist er verschwunden", gibt sie an. Die deutsche Exekutive sei alarmiert, die Hundestaffel verlor die Spur des 47-jährigen Polen auf einem Parkplatz. Nun versucht sie ihr Glück in Oberkärnten. "Wir vermuten, dass er in Spittal sein könnte, da er die letzten Monate von 2016 dort gearbeitet hat", so die Polin, die von Depressionen ihres Schwiegervaters berichtet. "Vielleicht hat ihn jemand gesehen und kann uns helfen, ihn zu finden", sagt sie.

Kontakt

Krystian Lorenz ist 47 Jahre alt, 173 cm groß, und hat grüne Augen. Er ist wohnhaft in Śmicz, Polen. Die Schwiegertochter ist für ernstgemeinte Hinweise unter +48 539 333 596, +48 888 962 133, E-Mail: angelaandzia@wp.pl erreichbar.