Winterspaß in der Alpenarena

12.01.2017, 08:00 Uhr

Rodelpiste lädt Kinder zum kostenlosen Winterspaß ein.

Schlittenfahrt

VILLACH. In der Villacher Alpenarena wurde in den letzten Tagen viel künstlicher Schnee für die Langlaufloipe produziert. Mit einem Teil davon formten die Mitarbeiter der Alpenarena einen Rodelhügel, der ab heute kostenlos genutzt werden kann.Der große Schneefall ist in dieser Wintersaison sehr zur Enttäuschung der Villacher Kinder bisher leider ausgeblieben. Die Stadt Villach und die Mitarbeiter der Villacher Alpenarena springen aber für Frau Holle ein und ermöglichen ab sofort kostenlosen Rodelspaß für Jung und Alt.

Kein Schnee

Großes Angebot

„Die Weihnachtsferien sind für viele untrennbar mit Ski- und Rodelspaß, also mit viel Bewegung in der Natur, verbunden“, so Bürgermeister Günther Albel. Es sah zwar zunächst in den letzten Tagen nach Schneefall aus. „Nachdem das Rodeln aber bisher leider nicht möglich war und laut Wetterbericht auch weiterhin kein Schneefall zu erwarten ist, haben wir in der Alpenarena einen Rodelhügel geschaffen, an dem sich unsere Kinder und selbstverständlich auch die Erwachsenen, kostenlos austoben dürfen“, so der Bürgermeister.Der Rodelhügel befindet sich bei der Einfahrt in die Alpenarena und wird, je nach Wetterlage, vorerst bis Ende Jänner bestehen bleiben. Möglich ist der kostenlose Rodelspaß ab acht Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. „Dank dem Team rund um Franz Smoliner, das zu einem Teil auch ehrenamtlich arbeitet, bietet die Villacher Alpenarena das ganze Jahr über und vor allem im Winter perfekte Trainingsbedingungen für zahlreiche Sportarten, dafür bedanke ich mich im Namen der Villacherinnen und Villacher“, so Bürgermeister Albel. Neben dem beliebten Langlaufen kann man in der Alpenarena derzeit sogar Eisklettern, eine Kooperation mit dem Österreichischen Alpenverein macht dies möglich.