Würdigungspreis für Millstätter

11.12.2016, 22:14 Uhr

Siegfried Auer wurde von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ausgezeichnet.

Bautechnischer Zeichner

MILLSTATT, WIEN. Siegfried Auer aus Obermillstatt freut sich sehr: Er wurde nun von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner für seine Masterarbeit in Wien ausgezeichnet.Der 33-Jährige, der zur Zeit in Spittal lebt, machte seinen Lehrabschluss als bautechnischer Zeichner bei der Firma Madritsch in Spittal. Seit Abschluss des Wehrdienstes arbeitet er als bautechnischer Zeichner bei Poltnigg und Klammer.Zwischenzeitlich machte er die Abendmatura in Villach.Nach positiven Abschluss wechselte er auf die Fachhochschule in Spittal, wo er 2015 die Masterprüfung für Bauingenierwesen mit Auszeichnung absolviert.Im Oktober kam die Einladung nach Wien. Dort wurden die besten Diplom- und Masterabschlüsse mit einem Staatspreis belohnt, Siegfried Auer durfte die Auszeichnung mit nach Kärnten nehmen. Seine Familie und Freunde freuen sich mit ihm und auch die WOCHE gratuliert herzlich!