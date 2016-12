Zauberhaftes Leseprojekt an der Volksschule Ost

12.12.2016, 16:23 Uhr

Horst Zuschin will Kindern Bücher vermehrt schmackhaft machen.

Überdimensionales Buch

SPITTAL. Kinder greifen immer seltener zu Büchern. Mit seinen Erzählungen und Vorführungen aus dem Buch „ Der kleine Zauberer Zuzu im Tal der Drachen“ will VS-Lehrer Horst Zuschin alias „Magic Zuze“ aus Straßburg dem entgegenwirken.Und das ist ihm bei der Vorstellung in der Volksschule Spittal Ost wahrlich gelungen.Begeistert lauschten die Kinder, die Lehrerinnen und Direktorin Heike Sackl seinen lebhaften Erzählungen, verfolgten die Abenteuer des kleinen Zauberers Zuzu und staunten über viel Magie. So öffnete sich ein überdimensionales Buch mit Hilfe der Kinder wie von selbst und ein Tisch schwebte über die Bühne, er brachte den kleinen Zuzu an das Ziel seiner Träume. Natürlich durfte ein lebendiger Hase nicht fehlen, der sich am Ende der Vorstellung in einen Waschbären verwandelte.Die Kinder zeigten sich verblüfft und am Schluss wollten alle nur eines, nämlichdas Buch vom Zauberer Zuzu selber lesen.