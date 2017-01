Zaun.Zelt.Zukunft in Obervellach eröffnet

20.01.2017, 06:34 Uhr

Nach Grußworten von KunstRAUM-Obervellach-Obmann Max Lesnik, postWERK-Obfrau Unkel sowie Obervellachs Bürgermeisterin Anita Gössnitzer führte Barbara Ambrusch-Rapp durch die bemerkenswerte Ausstellung.Elf Künstler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz setzten sich mit unterschiedlichen Stilmitteln und Zugängen mit der nach wie vor brandaktuellen Problematik der Flüchtlingssituation auseinander. Nach der Überwindung von Zäunen (Grenze zu Wasser und zu Land), Zwischenstation in Zelten (Flüchtlingslager, Aufnahmezentren etc.) und der Ankunft in diversen Ländern Europas stehen geflohene Menschen gemeinsam mit den Bewohnern vor Ort vor der Herausforderung einer Zukunft, die es nun gemeinsam zu gestalten und zu bewältigen gilt.Interpretationen aktueller Zustände und möglicher Zukunftsszenarien werden in diesem Rahmen als Bild, Objekt, Video und Installation sichtbar gemacht. So wird beispielsweise der Zaun als Symbol der Eingrenzung einerseits und der Öffnung neuen Raumes andererseits thematisiert.Zaun.Zelt.Zukunft ist bis bis 24. Februar 2017 zu sehen.