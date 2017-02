Zivildienst dient zur Berufsorientierung

15.02.2017, 12:00 Uhr

Die WOCHE sprach mit diversen Institutionen über Zivildienermangel. Sie sind eine wichtige Stütze in den Einrichtungen.

Unverzichtbar

BEZIRK SPITTAL (ven). Kärntenweit verzeichnet man derzeit einen Zivildienermangel. Wie dies bei einzelnen Institutionen in den Bezirken aussieht, könne man derzeit laut Tanja Lang-Muhr von der Zivildienstserviceagentur schlecht sagen. Die WOCHE sprach dennoch mit einigen Einrichtungen über die Wichtigkeit des Zivildienstes."Wieviel nun beim Roten Kreuz in den einzelnen Bezirken fehlen, können wir nicht sagen. Fix ist, dass es freie Stellen gibt, die Bewerber werden bei der jeweiligen Landesorganisation vor Ort auf die Bezirke aufgeteilt", so Lang-Muhr.Beim Roten Kreuz stellt der Termin im April ein Problem dar. "Mit den Zahlen der Lehrlinge kann man schwer kalkulieren, da diese ganz unterschiedlich fertig werden und wir nicht wissen, wie viele Zivildiener verfügbar sein werden", sagt Klaus Pabautz von der Zivildienstverwaltung des Roten Kreuzes. Obwohl alle anderen Termine meistens voll besetzt sind, stehen für April in Kärnten insgesamt 70 Plätze zur Verfügung, wovon bisher noch 41 frei sind. Derzeit sind laut Bezirksgeschäftsleiter Karl Tschiggerl 23 Zivildiener beim Roten Kreuz in Spittal im Einsatz, 17 sind vorgesehen. Wieviele es beim nächsten Einrücktermin sein werden, kann er noch nicht sagen. Fest steht: Die Zivildiener sind im Dienstplan des Roten Kreuzes unverzichtbar.

Weiterer Platz nötig

Antrag im Laufen

Zivi will umschulen

Thomas Schell, Leiter des Sozialhilfeverbandes (SHV) in Spittal, hat Glück: "Gerade konnte ich alle acht Plätze besetzen. Wir haben derzeit keinen Mangel und ich habe sogar um einen neunten Platz angesucht." Seit über zehn Jahren helfen Zivildiener in den sechs Heimen des SHV im ganzen Bezirk mit. Sie unterstützen in täglichen Diensten, in der Küche, beim Hausmeister und helfen auch in der Pflege. "Wir hatten jemanden, der danach die Ausbildung zum Pflegeassistenten gemacht hat und nun die Aufschulung zum Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger macht", so Schell stolz. Dies zeige, dass der Zivildienst auch zur Berufsorientierung diene. "Wir sehen sie als wertvollen Beitrag in der Organisation. Wir schauen, dass wir sie relativ nahe an ihrem Wohnort einsetzen." Ein weiterer Zivildiener war als gelernte Mechatroniker beim Hausmeister eingesetzt, dieser ging in Pension, der Zivildiener habe sich beworben und die Stelle zugesprochen bekommen. Schell selbst würde sich, wenn er könnte, für den Zivildienst entscheiden. Am 1. März kommen zwei neue, jeweils einen Platz gäbe es ab 1. Juli, ab 1. Oktober und ab 1. Dezember. "Wenn jemand schnuppern möchte, ist er herzlich willkommen!", so Schell.Christine Granig (Hauskrankenhilfe Spittal und Tagesstätte Herzstickle) würde gerne einen Zivildiener aufnehmen, darf aber noch nicht. "Der Antrag ist im Laufen". Er sollte in der Tagesstätte und bei der Lernbetreuung von Kindern mithelfen. Das Hilfswerk kann derzeit auch keinen Mangel feststellen. Bezirksleiter Josef Pleikner beschäftigt derzeit nur einen Zivildiener. Dort hilft er bei Essen auf Rädern mit.Bernadette Peitler, Leiterin der Lebenswelt St. Antonius hat für den nächsten Einrücktermin im April noch keinen Zivildiener. "Wir würden gerne einen haben, er ist herzlich willkommen", sagt sie. Derzeit leistet dort der 22-jährige Matthias Penker seinen Zivildienst, der gelernte Koch möchte nun eine Ausbildung zum Behindertenbegleiter machen. "Zivildiener sind uns eine wichtige Stütze, sie helfen, wo es geht. Auch unsere Bewohner sind begeistert. Vom ersten Zivildiener aus dem Jahr 2013 reden sie heute noch", erzählt Peitler.