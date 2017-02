Zuckerl aus reiner Handarbeit

07.02.2017, 12:00 Uhr

Konditorei Semmelrock produziert Zuckerl nach traditioneller Art.

Vom Schnaps zum Öl

HERMAGOR (aju). Seit nunmehr fast zehn Jahren gibt es die Firma Nockzirbe. Angefangen hat alles mit Zirbenschnaps aus der Region rund um die Nockberge. Mittlerweile kann Peter Huber aber auf ein weitreichendes Zirbensortiment zurückblicken und hat nun mit der Gailtaler Konditorei Semmelrock auch die außergewöhnlichen Zirbenzuckerln ins Leben gerufen.Ursprünglich hat der Unternehmer selbst Marktveranstaltungen organisiert und war auf diversen Kärntner Spezialitätenmärkten mit heimischen Produkten unterwegs. "Auf diesen Veranstaltungen und Messen ist mir aufgefallen, dass ich nirgendwo einen Zirbenschnaps gefunden habe, der so naturbelassen schmeckt, wie ich es mir vorstelle. So habe ich dann selbst begonnen, Zirbenschnaps anzusetzten", sagt Huber. Kurz drauf folgte dann auch schon die Entwicklung des heutigen Hauptproduktes, des Zirbenöls.

Lebensmitteltauglich

Zuckerl aus dem Gailtal

100 Prozent Handarbeit

Entstehung

Geschmacksrichtungen

Wirkstoffe der Zirbe

Der Unterschied dieser zwei Produkte liegt im Wesentlichen darin, dass für Zirbenschnaps nur die Zapfen, für das Öl aber die Äste verwendet werden. "Durch ein Wasserdampfdestillation, ähnlich dem Schnapsbrennen, wird den Ästen das ätherische Öl entzogen", sagt Huber. Dadurch entsteht dann Kärntens einziges 100 Prozent reines Zirbenöl, das sogar eine Zertifizierung als solches erhalten hat. "Unser Öl ist als einziges 100 Prozent ätherisch und sogar als Lebensmittel zugelassen. So konnten wir dann weitere Produkte mit Zirbenzuckerln, Zirbenschokolade oder Zirbenwürste produzieren", so Huber.Die Zuckerl macht Huber aber nicht alleine. Diese entstehen in Kooperation mit der Konditorei Semmelrock und enthalten nur Honig, Zirbenöl, Zucker und Zitronensaft. "Am Honigfest vor zwei Jahren habe ich mit Honigzuckerln angefangen. Da habe ich dann auch Herrn Huber kennengelernt und gemeinsam wurde die Idee der Zirbenzuckerl geboren", sagt Erich Semmelrock. Bereits am nächsten Tag waren die ersten Probezuckerl bereit zur Verkostung.Die verwendete Zuckerlmaschine ist dabei besonders traditionell und stammt aus dem 18. Jahrhundert. "Die Produktion wie damals macht die Zuckerl zu einem Produkt, das zu 100 Prozent Handarbeit ist", so Semmelrock. Die Wertschöpfung bleibt dabei auch hier voll in der Region. Außerdem wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das zeigt auch die Verpackung der Zuckerl, die nicht aus Plastik, sondern aus einem Glas besteht.Die Entstehung der Gailtaler Zirbenzuckerl ist dabei in einigen wenigen Schritten erklärt. Zuerst wird der Zucker aufgekocht, der Honig hinzugefügt und das Ganze weitergekocht bis es eine karamellige Konsistenz erhält. Nachdem das Ganze ein wenig abgekühlt ist, wird das Zirbenöl hinzugefügt. "Die Masse darf nicht zu heiß sein, sonst verdampft das Öl", sagt Semmelrock. Danach wird die Grundmasse noch gezogen, damit Luft hineinkommt, um die Zuckerln seidiger schmecken zu lassen. Anschließend wird die Zuckermasse durch die Maschine gekurbelt und die fertigen Zuckerln in Gläser gefüllt.Die kleinen Süßigkeiten gibt es jedoch nicht nur mit Zirbengeschmack. Auch die Ausführung mit Himbeeren, Schwarzbeeren oder Alpenkräutern aus dem Lesachtal sind bei den Kunden sehr beliebt. Zu kaufen gibt es sie entweder direkt in der Konditorei Semmelrock oder auf www.nock-zirbe.atNachgewiesen ist vor allem, dass Zirbe beruhigend wirkt und besonders zum Einschlafen verwendet wird. Ebenso hat die Zirbe entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung. Dies gilt vor allem für das 100 Prozent ätherische Zirbenöl.Als kosmetisches Produkt sticht die Zirbe vor allem heraus, weil sie, in Verbindung mit hautverträglichen und naturbelassenen Ölen und Fetten, die Haut nicht austrocknet und somit auch in Duschgels, Salben und Cremen verwendet werden kann.