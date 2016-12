"Es wird leider nicht mehr zusammengearbeitet"

14.12.2016, 11:04 Uhr

Bürgermeister Johann Schuster: "Millstatt hält an der Sanierung der Gemeindefinanzen fest."

MILLSTATT (ven). Nach dem WOCHE-Interview mit Vizebürgermeister Albert Burgstaller (ÖVP) meldet sich nun auch Bürgermeister Johann Schuster (SPÖ) zu Wort und will mit einigen Vorwürfen Burgstallers aufräumen.SCHUSTER: Man kann die finanzielle Situation der Marktgemeinde nicht schönreden, sie ist dramatisch. Wir haben die Finanzlage erhoben und in einer Bürgerversammlung offen gelegt. Nun setzen wir Schritt für Schritt Sanierungsmaßnahmen, welche der Gemeindebevölkerung auch kommuniziert werden. Transparenz ist ein elementarer Bestandteil der neuen Gemeindepolitik.

In den letzten 18 Jahren ÖVP-dominierter Gemeindeführung wurden die Abgänge der Bäderbetriebe nicht, wie vorgeschrieben, jährlich von der Gemeinde ersetzt, sondern das Geld für andere Dinge ausgegeben. Daraus ist über die Jahre ein Schuldenberg entstanden. Die krampfhaften Versuche von ÖVP-Mandataren, jetzt die Schulden anderen in die Schuhe zu schieben, zeugt von fehlendem Verantwortungsbewusstsein.Wir beabsichtigen, das Grundstück der Gemeindegärtnerei zu verkaufen. Daneben verringern wir konsequent den Aufwand für zugekaufte Leistungen, sparen beim Eigenpersonal und erhöhen die Erlöse für erbrachte Leistungen der Marktgemeinde. Der von uns erarbeitete Entschuldungsplan besitzt die uneingeschränkte Zustimmung der Gemeindeaufsichtsbehörde und die Fortschritte können sich jetzt schon sehen lassen.Der Sprungturm ist das Wahrzeichen Millstatts, er steht für die Sommerfrische in der ganzen Region. Und Sparen heißt nicht zu Tode sparen. Mit der Wiederinbetriebnahme des Turmes wollen wir ein kräftiges positives Zeichen setzen.Da die Schülerzahlen in den nächsten Jahren wieder steigen werden, wünsche ich mir die Aufrechterhaltung beider Schulstandorte mit einer gemeinsamen Schulleitung, zumal es auch seitens des Landes keinen Druck zur Zusammenlegung gibt. Vom Land werden in Kärnten Schulzentren forciert, in denen Kindergarten Volksschule, Ganztagesbetreuung und Musikschule unter einem Dach vereint sind. Für ein solches Schulzentrum wäre Obermillstatt der bessere Standort. Die dafür notwendige bauliche Erweiterung würde aber neben Eigenmitteln von 500.000 Euro auch Mittel aus dem Schulbaufonds von 1,5 Millionen Euro benötigen, die zurzeit nicht vorhanden sind. Bildungsreferent Santner hat hier unnötige Panikmache betrieben.Die in regelmäßigen Abständen vorzunehmende Überarbeitung des Flächenwidmungsplanes ist eine Herausforderung. Mit Unterstützung eines Raumplaners sind an die 650 Umwidmungen vorzunehmen. In den allermeisten Fällen erfolgen diese einvernehmlich. In Laubendorf gibt es massive Einsprüche der Grundeigentümer zum raumordnungsfachlichen Vorschlag, hier Bauland-Dorfgebiet zu schaffen. Ich gehe davon aus, dass den Einsprüchen Rechnung getragen wird, auch auf die Gefahr künftiger Nutzungskonflikte hin. Zur Betriebsansiedlung ist dieses Gebiet nicht geeignet, wir haben für Gewerbe andere geeignetere Flächen reserviert.Leider nicht mehr. Der Beginn war vielversprechend und ich habe mich persönlich sehr für eine neue Kultur der Zusammenarbeit eingesetzt. Bei der gemeinsamen Erarbeitung des Sanierungsplanes für die Gemeinde hat sich leider gezeigt, dass sich die Gemeindevorstände der ÖVP, Burgstaller und Santner, statt sich mit konstruktiven Ideen und Vorschlägen miteinzubringen, destruktiv verhalten und sich auf anhaltende Kritiken in Printmedien und sozialen Netzwerken beschränken. Die beiden Gemeindevorstände kritisieren praktisch alle Vorschläge, die von den anderen Fraktionen erarbeitet werden. Die einen arbeiten für Millstatt, die anderen kritisieren deren Arbeit, so schaut für mich Verantwortung nicht aus!Den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, zusammen mit der ÖVP.