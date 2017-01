Gemeinden schauen auf das Jahr 2017

27.01.2017, 12:00 Uhr

Im letzten Teil der Gemeindevorschau 2017 stellen wir die Vorhaben vom Weißensee und Sachsenburg vor.

Ausbau der Infrastruktur

BEZIRK (aju). Auch in den Gemeinden Weißensee und Sachsenburg planen Gerhard Koch und Wilfried Pichler einige Neuerungen für 2017.„In erster Linie wird uns die Sanierung der Gemeindestraßen mit 161.000 Euro und der Ankauf eines Tanklöschfahrzeuges für die FF Weißensee mit 350.000 Euro beschäftigen“, sagt Gerhard Koch, Bürgermeister am Weißensee. Zudem werden der Umbau und die Sanierung der Seebrücke und die Erstellung eines Breitband Masterplans 2017 weitergeführt. Der Haushaltsvoranschlag 2017 sieht derzeit Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von rund fünf Millionen Euro vor. „Die Gemeinde Weißensee zählt zu den finanzstarken Kärntner Gemeinden. Im krassen Gegensatz dazu steht aber der Aufwand für die Erhaltung der, bedingt durch den Tourismus, vielfältigen Infrastruktur. Die finanzielle Belastung dafür ist für die Gemeinde jedes Jahr eine große Herausforderung“ sagt Koch.

Neue Lagerhalle

Die Gemeinde Sachsenburg wird sich im kommenden Jahr vor allem dem Bau einer Lagerhalle für die Gemeinde und einer Gerätehütte für den Sportplatz widmen. Diese Lagerhalle soll in Holzbauweise errichtet werden und circa zehn mal zwanzig Meter groß sein. Das Gerätehaus am Sportplatz hingegen soll eine Größe von vier mal sieben Metern haben. „Benötigt werden diese Bauten um Platz für die Unterbringung der gemeindeeigenen Geräte und Hilfsmittel wie Schneestangen, Bänke, Anhänger und Rasenmäher zu schaffen“, sagt Amtsleiter Hannes Hartlieb. Die reinen Baukosten inklusive Architektenhonorar werden mit 159.000 Euro veranschlagt. Die förderfähigen Kosten betragen, laut Auskunft der Gemeinde, 142.700 Euro, hinzu kommt auch noch die KBO-Förderung. „Betreffend der finanziellen Entwicklung kann gesagt werden, dass wir sehr gut aufgestellt sind, besonders in Hinblick auf die Einnahmen aus der Kommunalsteuer. Da liegen wir bezirksmäßig im vorderen Drittel“, sagt Hartlieb.