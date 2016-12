Im Mölltal ist für 2017 viel geplant

28.12.2016, 13:00 Uhr

Nach den Budgetsitzungen stehen auch im Mölltal die geplanten Projekte fürs neue Jahr fest.

Eltern-Kind-Gruppe

BEZIRK (aju). Auch die Mölltaler Gemeinden planen schon ihre anstehenden Projekte fürs neue Jahr.In Mühldorf stehen vor allem der Neubau des Hochbehälters und die Sanierung der Wasserversorgungsanlage im Vordergrund. Aus dem vorigen Jahr sind alle Projekte abgeschlossen und als Neuerung freut man sich über die Eltern-Kind Gruppe „Mühlenzwerge“. „Trotzdem sind wir, wie fast alle Gemeinden, am Rande der Leistungsfähigkeit“, sagt Bürgermeister Erwin Angerer.

Kleinkindbetreuung

Ausgeglichenes Budget

Gelungene Kombination

Für das Jahr 2017 steht in der Gemeinde Lurnfeld vor allem die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED an. Die Kosten dafür werden mit 420.000 Euro berechnet. Ein weiterer Punkt ist die Wildbachverbauung Mettnitzbach auf der Höhe von Göriach mit einer Investitionssumme von 3,5 Millionen Euro. Bauzeit wird bis Mitte 2018 sein. In Planung ist auch eine Kleinkindbetreuung von Kindern im Alter von einem bis drei Jahren. "Wir werden unser Möglichstes tun um dies auch umzusetzen", sagt Bürgermeister Gerald Preimel. In Pusarnitz wird zudem eine Platz- und Gehwegsanierung bei der Aufbahrungshalle ab dem Frühjahr 2017 durchgeführt. "Alles in allem haben wir in den letzten Jahren sehr viele Projekte umgesetzt. Der Finanzhaushalt der Gemeinde steht dennoch durchaus positiv da", sagt Preimel.In Flattach steht im neuen Jahr die Sanierung und Erneuerung der Wehranlage Wollinitzbach durch die Wildbach- und Lawinenverbauung am Programm. Auch die Straßen im Gemeindegebiet werden 2017 saniert. Abgeschlossen wird zudem das Projekt Sanierung Gemeindeamt. „Trotz aller Investitionen konnte die Gemeinde Flattach ein ausgeglichenes Budget erstellen“, sagt Bürgermeister Kurt Schober.„2017 planen wir die Errichtung einer Tourismus- und Nationalparkinformation, mit dem Haus der Steinböcke als großes Projekt der Gemeinde“, sagt der Josef Schachner, Bürgermeister von Heiligenblut. Fertigzustellen ist noch das Wohn- und Geschäftshaus mit neuer barrierefreier Arztordination und Eigentumswohnungen. „Es ist eine Kombination, die sich bewährt hat zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Region. Zudem wird die Gehwegverbindung vom Ortszentrum in die Ortschaften Zlapp und Pockhorn fertiggestellt“, sagt Schachner. Als Neuerung wird ab sofort eine beleuchtete Langlaufloipe angeboten, sodass auch in den Abendstunden Sport betrieben werden kann. „Grundsätzlich schaut es angespannt, aber gut bei uns aus. Wir können seit vielen Jahren ein ausgeglichenes Budget aufweisen“, sagt Schachner.