Mietausfall belastet die Gemeinden

01.02.2017, 08:00 Uhr

Leere Genossenschaftswohnungen können nicht vermittelt werden. Geld fließt stattdessen in Neubau.

21 neue Wohnungen

BEZIRK SPITTAL (ven). Während Wohnbaureferentin Gaby Schaunig den Neubau von Wohneinheiten in Kärnten verkündet, ist Mühldorfs Bürgermeister Erwin Angerer erbost. Wohnungen stehen leer, in Zentralräumen werden neue gebaut. Die Gemeinden Mörtschach und Mühldorf müssen bis 2075 die Mietausfälle für leer stehende Wohnungen der "Neuen Heimat" übernehmen.Die "Neue Heimat" errichtet zwölf Wohneinheiten in Millstatt um rund 2,8 Millionen Euro. "Ausschlaggebend war die hohe Nachfrage nach leistbaren Wohnungen, welche viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte in Millstatt nicht befriedigt wurde. Einer der Umstände, die zum Schließen der Millstätter Volksschule nach diesem Schuljahr führt", so Bürgermeister Johann Schuster.In Sachsenburg errichtet die "Vorstädtische Kleinsiedlung" (VKS) neun geförderte Wohnungen, versorgt mit Fernwärme. Die Gesamtkosten: 1,4 Millionen Euro.

Vernichtung von Steuergeld

Rechnung für drei Jahre

Unter Standard

Weiter Neubau

Entwarnung?

Bürgermeister Erwin Angerer (Mühldorf) fordert die Sanierung und Attraktivierung leer stehender Wohnungen, statt "Vernichtung von Volksvermögen durch den Neubau – besonders in Städten wie Villach und Klagenfurt." Angerer reagiert damit auf eine Pressemitteilung von LH-Stellvertreterin Gaby Schaunig, wonach Bürgermeister „selbst schuld seien, wenn Wohnungen nicht besetzt sind, und Mieten für Leerstände von den betroffenen Gemeinden an den gemeinnützigen Wohnbau überwiesen werden müssen."In Mühldorf müsste man seit 1994 eigentlich für Mietausfälle aufkommen. "Bis dato wurde diese Vereinbarung nie gelebt, aber nun flatterte eine Rechnung für Leerstand von drei Jahren in Höhe von rund 50.000 Euro ins Haus", so Angerer verärgert. "Leider sind wir bis 2075 an den Vertrag gebunden, auch in der Gemeinde Mörtschach ist dies der Fall", sagt er.Das Problem sei, dass die Wohnungen nicht mehr dem Standard entsprechen und auch die Mieten im Vergleich zu einem Neubau zu hoch wären. "Sie sind schwer vermittelbar." Im Dezember 2016 wurde der Gemeinde Mühldorf nun eine Klage zugestellt, 38.000 Euro wurden überwiesen. "Wir fordern einen Umbau, damit die Wohnungen wieder leichter vermietet werden können", so Angerer.Bis zu sechs Millionen Euro würden mittlerweile die jährlichen Leerstandskosten der Genossenschaften betragen, die – so wird gemunkelt – zum Teil über Mietausfallshaftungen von den Gemeinden abgedeckt werden müssen, um zu verhindern, dass diese von den Genossenschaften direkt auf die Mieter abgewälzt werden. "Es gibt kärntenweit 30 Gemeinden mit ähnlichen Verträgen." In Mörtschach sei man 99 Jahre lang an den Vertrag gebunden, Bürgermeister Richard Unterreiner versteht nicht, warum dieser Passus vorwiegend bei kleineren Gemeinden im Vertrag steht. "Ich verstehe auch nicht, warum nur Mühldorf und wir uns hier dagegen einsetzen", schließt er.Derzeit verhandle man in der Koalition aber über ein neues Wohnbauförderungsgesetz. Laut Schaunig solle das neue Gesetz verstärkt Sanierungen von Altbeständen fördern, um die Wohnungen wieder dem heutigen Standard anzupassen. So seien sie auch leichter vermittelbar. Das derzeitige System entspreche auch nicht mehr den demographischen Veränderungen.