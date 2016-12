Spittaler Haushalt 2017 unter Dach und Fach

13.12.2016, 22:06 Uhr

Gemeinderat gab dem Voranschlag mit 26 Ja-. drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung grünes Licht

SPITTAL. Der Etatvoranschlag 2017 ist unter Dach und Fach. Ein Jahr, nachdem der heurige Budgetentwurf noch abgelehnt worden war, passierte er diesmal die parlamentarische Hürde mit 26 Ja-. drei Nein-Stimmen (alle Team Spittal, TS) und einer Enthaltung (Stadtrat Gerhard Klocker, TS). Der ordentliche Voranschlag umfasst ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben 40,074 Millionen Euro, der außerordentliche je 15,397 Millionen.

"Es fehlt an Fantasie"

"Guten Wilen" gezeigt

"Bürgermeister hat versagt"

"Aufsichtsrat fehlt"

Einnahmen und Ausgaben klaffen immer mehr auseinander

Obwohl ÖVP, Grüne und Neos diesmal grünes Licht gaben, äußerten sie sich kritisch zu dem von Finanzreferent Christian Klammer (SPÖ) vorgelegten Etatentwurf. So bemängelte Hermann Bärntatz fehlende "Fantasie und Zukunftsperspektiven". Eingedenk der "Abwanderungen, Firmenschließungen und der hohen Arbeitslosigkeit" bräuchte es "neue Ideen und Aufbruchsstimmung". Auch wenn Berntatz den Stadträten durch die Bank attestierte, einen "guten Job" zu machen, besonders Kulturreferent Franz Eder, der seinen Posten um 87.500 auf 751.600 Euro aufstocken konnte, nähmen sich die 90.000 Euro an Wirtschaftsförderung (gerade mal 0,16 Prozent des Etats) erbärmlich aus. Weil er aber auf eine Trendwende setze, stimme er diesmal dem Voranschlag zu.Ähnlich äußerte sich Nadja Seebach (Grüne). Sie hielt Bürgermeister Gerhard Pirih und Klammer vor, die vor zwölf Monaten vorgebrachte Kritik nicht gehört, auch diesmal weder "nachhaltige Umweltprojekte angestoßen noch wegweisende Investitionen" in Gang gesetzt zu haben. Um aber "guten Willen" zu zeigen, stimmten sie und Johannes Tiefenböck zu (Obwohl weder Grüne noch Neos Fraktionsstatus haben, warden sie diesmal im Vorfeld der Etatberatungen hinzugezogen worden, Anm.d.Red.).Ina Maria Rauter, die ihren Redebeitrag mit einem Lob für Michael Gaggl, den Chef der Finanzverwaltung, begann, stellte fest, "viele Betriebe in der Innenstadt wissen nicht, wie sie ihre Mitarbeiter und Miete bezahlen können". Die TS-Gemeinderätin haderte mit "leeren Straßen und fehlenden neuen Arbeitsplätzen". Zwar gebe es genügend Ideen, um diesem Missstand zu begegnen. Aber sie stammten nicht von der "Bürgermeister-Partei" und würden deshalb nicht aufgegriffen. Rauter: "Das Versagen liegt beim Bürgermeister." Klocker begründete das TS-Nein mit dem Klammer-Satz. "Der Ausgleich (des Budgets, Anm.d.Red.) geht vorerst zu Lasten der Investitionen.Stadtrat Franz Eder hob an, Finanzreferent und Bürgermeister hätten "auf Grund der schmerzhaften Erfahrung aus dem Vorjahr bezüglich der Umgangsweise mit den zuständigen Referenten beide gelernt", was zu begrüßen sei. Der ÖVP-Politiker weiter: "Der vernünftigste Satz in den Erläuterungen zum Budget lautet: 'Die aktuelle Finanzlage zwingt zum Nachdenken'. Nur: Das Nachdenken sollte raschest und umgehendst passieren."Eder warf Pirih zudem vor, allein für den Abgang von fast 1,2 Millionen Euro in den Büchern der Betriebs GmbH verantwortlich zu sein, da er, der Bürgermeister als zuständiger Referent sich weigere, einen Aufsichtsrat einzurichten. Sich selbst hielt der Kulturreferenz zu Gute, als "erstes Referat transparente Förderrichtlinien geschaffen, Kosten minimiert und zusätzliche Förder-und Sponsorgelder lukriert" zu haben.Finanzreferent Klammer wies in seinen Erläuterungen zum Voranschlag vor allem darauf hin, dass sich die Schere von "stagnierenden Ertragsanteilen" einerseits und "steigeden Transferzahlungen (Sozialhilfe, Agangsdeckung, Krankenanstalten) weiter geöffnet habe und zunehmend ein Problem darstelle, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Klammer: "Die teilweise nicht von den Gemeinden verursachte aktuelle Finanzlage zwingt zum Nachdenken."Deswegen habe man auch nicht alle Budgetwünsche aufnehmen beziehungsweise erfüllen können. Eingedenk der "Budgetdisziplin aller Referenten" habe man dennoch freiwillige Leistungen in Höhe von 1,5 Millionen, Ermessensaufgaben und Subventionen berücksichtigen können. An hohen Investitionen kündigte der Stadtrat über sieben Millionen Euro für Kanal- und Wasserleitungsbau, 4,9 Millionen für die Generalsanierung des Schulnentrums Ost (in den Jahren 2017-2019) an.Die mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021 wurde entsprechend der vorgebrachten Kritik neben Team Spittal auch von Grünen und Neos abgelehnt, der mittelfristige Finanzplan 2017 bis 2021 von TS und Grünen.