Alpenpokal: Tiroler sind die Champions am Weißensee

15.01.2017, 15:16 Uhr

Das Finalturnier zwischen Tirol und Deutschland bleibt bis zur allerletzten Kehre mehr als spannend.

Deutschland legt vor

WEISSENSEE (ven, ak). Das Halbfinale war spannend, nun stehen sich Mannschaften aus Tirol und Deutschland im großen Finale des ServusTV Alpenpokals am Weissensee gegenüber.Die Deutschen beginnen das Match. "Das Treffen ist das eine, in der Box zu bleiben am Eis das andere", so der Kommentator. Das Team legt mit drei Punkten in der ersten Runde vor. Deutschland 5 hat jede einzelne Kehre im Halbfinale gewonnen, das zeigt die Stärke der Schützen.

Zweite Runde

Tirol holt auf

Spannung bis zum Schluss

Das selbe Bild nach Kehre 2. Deutschland legt mit drei Punkten drauf, die Tiroler müssen den Vorsprung irgendwie aufholen. Besonders spannend machen es die längeren Pausen zwischen den einzelnen Kehren, die absolviert werden müssen. Kehre 3 ist nun entscheidend. Würde Deutschland nun 5 Punkte erzielen und Tirol wieder keine, ist das Turnier gelaufen.Nichts desto trotz müssen die Tiroler aus Angerberg nun nachlegen. "Angriff ist die beste Art der Verteidigung", so die Kommentatoren. Drei Punkte zahlen sich aus, das Spiel wird in der alles entscheidenden vierten Kehre geschlagen.Die Nervosität steht den Stockschützen ins Gesicht geschrieben. Tirols Schüsse müssen optimal in den Ringen platziert werden, um den Alpenpokal mit nach Hause zu nehmen. Fünf Punkte in der letzten Kehre schafften die Tiroler in Person von Matthias Taxacher. Sieben Punkte waren es schlussendlich und somit sind sie die Sieger des Servus TV Alpenpokales am Kärntner Weissensee. Der Endstand: 10 Punkte für Tirol, 6 für Deutschland.