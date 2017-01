Alpenpokal: Zittern um Einzug ins Finale

15.01.2017, 14:29 Uhr

Tirol schafft mit 8 Punkten Einzug ins Finale und stehen dort Deutschland 5 gegenüber.

Zittern um Finaleinzug

WEISSENSEE (ven, ak). Im Halbfinale stehen sich nach einem spannenden Viertelfinale Oberösterreich 3 und Tirol gegenüber, danach matchen sich Italien 3 und Deutschland 5 um den Einzug ins Finale.Oberösterreich legt in der ersten Kehre drei Punkte vor, Tirol zieht mit drei Punkten in der zweiten nach. In Runde 3 gibt es wieder drei Punkte für Oberösterreich, es bleibt spannend bis zur letzten Minute, wie die Tiroler in der vierten Runde abschneiden werden. Die Freude und der Applaus sind groß, die Tiroler schaffen mit insgesamt 8 Punkten den Einzug ins Finale.

Italien ohne Punkte

Im Duell Deutschland 5 und Italien 3 legen die Deutschen gleich mal 5 Punkte auf die Tabelle, nach zwei Runden führen sie mit 8 zu 0. In der dritten Runde schießen sie weitere 5 Punkte dazu, somit ist der Einzug ins Finale bereits fix. Mit weiteren 3 Punkten schließen sie die Runde ab, Italien konnte keinen einzigen Punkt erreichen.